Раскрыто количество погибших от удара Израиля по столице Йемена

В результате израильских авиаударов по зданию министерства обороны в столице Йемена, Сане есть погибшие и раненые, сообщил Al Arabiya. По данным источника в органах власти столицы Йемена, погибло три человека, еще семь пострадало.
«Бомбардировке подверглись шесть объектов хуситов в Сане, включая оборонный комплекс в районе Аль-Арди <...> Связанные с хуситами СМИ сообщили, что в результате сегодняшней израильской бомбардировки „несколько человек погибли и несколько получили ранения“», — сообщил источники Al Arabiya. По данным источника РИА «Новости» в местных органах власти столицы Йемена три человека погибли, еще семеро получили ранения.
Обстановка в Йемене значительно усложнилась после недавних авиационных ударов, нанесенных по территориям, находящимся под контролем хуситов. Представители движения возложили вину за обострение конфликта на Израиль и заявили о вероятности новых атак, которые могут быть направлены против ключевых объектов противника.
В конце августа при ударе по городу Саны в конце погиб премьер-министр движением «Ансар Алла» (хуситы) Ахмед Галеб ар-Рахави. После этого хуситы предрекли Израилю «мрачные дни».
Ранее сообщалось, что хуситы ударили по Израилю беспилотниками и ракетами класса «земля-земля». После израильские ВВС нанесли удары по комплексам министерства обороны и другим военным объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в столице Йемена Сане и в провинции Джауф на северо-западе страны.
