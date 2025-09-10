Король Бахрейна ездит на Aurus, подаренном Путиным. Видео

Элитный российский автомобиль Aurus король Бахрейна получил в качестве подарка от Путина
Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа проехал по улицам Манамы на российском автомобиле Aurus, который ему ранее подарил президент РФ Владимир Путин. Видео с королем, возглавлявшим свой кортеж на люксовом автомобиле, опубликовало посольство Бахрейна в России. 

«Жители столицы Бахрейна — Манамы — с большим восхищением наблюдали, как король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездил на российском автомобиле класса люкс Aurus. Эта машина была ведущей в королевском кортеже в понедельник, 8 сентября 2025 года», — отметили в дипмиссии, их сообщение передает РИА Новости.

Автомобиль Aurus был передан королю Бахрейна в качестве подарка от российского лидера во время одного из официальных визитов. Машина принимала участие в протоколе торжественного мероприятия, посвященного национальному празднику страны. Ранее эти автомобили использовались только высшими должностными лицами России.

