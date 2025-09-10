ЕС сделал жесткое предупреждение Вашингтону

Евросоюз предупредил США о возможной приостановке торгового соглашения в случае невыполнения американской стороной взятых обязательств. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Марош Шефчович, выступая на заседании Европарламента.
«Однако позвольте мне подчеркнуть, что наш законопроект предусматривает гарантии того, что мы сможем приостановить нашу тарифную либерализацию, частично или полностью, если США не будут соблюдать условия сделки», — заявил Шефчович, обращаясь к депутатам Европарламента. Цитата по РИА «Новости».
В конце июля президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключили соглашение о торговле, предусматривающее установление пошлин в размере 15% на практически весь экспорт товаров из Европейского союза в Штаты. ЕС также взял на себя обязательство по увеличению закупок сжиженного природного газа, ядерного топлива и вооружения у американских поставщиков.
Соглашение не предусматривает отмену действующих 50-процентных тарифов США на сталь и алюминий, однако вопрос их возможного снижения остается открытым и может быть рассмотрен в ходе последующих переговоров. В частности, согласно достигнутым договоренностям, Европейский союз взял на себя обязательство приобрести у США энергоносители на общую сумму 750 миллиардов долларов — по 250 миллиардов долларов ежегодно до окончания президентского срока Трампа, а также вложить в американскую экономику дополнительные инвестиции в размере 600 миллиардов долларов.
