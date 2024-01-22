Какая интрига скрывается за СНГ в 2024 году

Эксперт клуба «Валдай» о развилке: новый СССР или выход еще одного члена Содружества

22 января 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

С 1 января 2024 года к России перешло председательство в Содружестве Независимых Государств Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 1 января Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Главной интригой в СНГ в этот период станет вопрос Молдавии, чье руководство не раз заявляло о желании выйти из Содружества. Каким будет председательство, а также о возможных сценариях молдавского вопроса URA.RU решило спросить у эксперта Международного клуба «Валдай», старшего научного сотрудника сектора Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского. Каким будет председательство России в 2024 году? Изменятся ли приоритетные направления в работе Содружества? Вопрос сложный. Возможно, речь в СНГ в 2024 году будет идти об интеграционных процессах и о том, что СНГ, как рабочий институт, имеющий большой потенциал эффективности, будет учитывать еще и фактор евразийской интеграции. У нас некоторые страны СНГ являются, в том числе, членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Предполагаю, что в данном случае будет некая синергия двух институтов. По словам эксперта, не имеет значения, кто занимает пост председателя в СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия в качестве председателя будет продолжать обеспечивать сопряжение интеграционных процессов на пространстве СНГ? В этом направлении работа шла всегда. Она идет, может быть, не настолько быстро, чтобы мы замечали. Поэтому никаких принципиальных и резких изменений не произойдет, они будут постепенными. На это, вероятно, не хватит срока председательства России. Но важно то, что меняются лидеры, подходы, но процесс идет в том же направлении — это очень важно. Не имеет значения, кто занимает пост председателя в СНГ. Важно, чтобы организация обладала преемственностью, чтобы этот процесс не прекращался, несмотря ни на что. Со времен организации Союза Угля и Стали, после второй мировой войны для того, чтобы создать современный Европейский Союз, прошло достаточно много времени. Поэтому предполагать, что интеграционные процессы будут идти очень быстро, было бы неправильно. Интеграционный процесс требует медлительности, способности не форсировать какие-либо процессы, а именно создавать хорошую рабочую атмосферу для того, чтобы все стороны могли учесть свои интересы в конкретном интеграционном образовании. Поэтому если мы говорим о нескольких интеграционных структурах, то их сопряжение — достаточно сложная задача, которая не решается на раз-два. Главное, чтобы процесс был уверенным. Путин отмечал, что в рамках своего председательства Россия будет действовать в координации с Киргизией и Таджикистаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин говорил, что в рамках своего председательства Москва будет действовать в тесной координации с нынешним и будущим председателями — Киргизией и Таджикистаном, изменит ли это как-то направленность СНГ? Направленность СНГ от этого не изменится, потому что координация уже идет и находится на высоком уровне. Но это не значит, что изменений нет и что это плохо. Все идет именно по наработанной методике, в том русле, в котором происходило прежде. Одним из вызовов Содружества в последнее время стала позиция Молдавии. В 2022 году президент республики Майя Санду заявляла, что выход страны из состава СНГ преждевременен, а Кишинев получает выгоду от членства. Однако в 2023 году все изменилось, председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что страна проводит денонсацию соглашений с СНГ, приступили к процедуре выхода из Межпарламентской ассамблеи Содружества. Как вы оцениваете перспективы выхода Молдавии из СНГ уже в этом году? Молдавия пока не будет выходить из СНГ. Власти республики ориентируются на то, как продвигается ход специальной военной операции. Ожидать выхода не стоит, но, действительно, руководство страны пытается сократить свое присутствие в Содружестве, в любых комиссиях. Это очень ошибочная позиция, основанная на том, что Молдавия не будет участвовать в действительно важных международных процессах. В этом случае Молдавия просто потеряет свою субъектность впервые со времен Штефана Великого. Офицеров-Бельский подчеркнул, что СНГ имеет колоссальный потенциал Фото: Владимир Андреев © URA.RU А есть ли потенциал у СНГ? Есть большое заблуждение, что СНГ был основан сразу после распада СССР, и после этого в органах и комитетах ничего не делали. На самом деле работа была и есть. Там решается много общих вопросов, связанных с общей инфраструктурой, энергетикой, экологией, водообеспечением Центральной Азии, миграцией, распространением заболеваний. У Содружества потенциал очень большой, он просто не используется в полной мере. Но насколько молдавские власти будут готовы вести эффективную работу, это уже другой вопрос. По мнению эксперта, Молдавия пока не собирается покидать Содружество Фото: EPA/TASS Что дает СНГ, России членство Молдавии в составе Содружества? Так ли это важно, если учесть, насколько там сильны прозападные настроения? Будет ли Россия, президент Путин пытаться сохранить СНГ в том виде, в каком оно есть сейчас? Владимир Путин уже говорил о том, что любая страна имеет право на свой выбор. Если есть желание пойти на выход из СНГ, то никаких проблем в этом он не видит. Это доставит больше проблем Молдавии, чем любым другим странам СНГ. Этот институт вполне рабочий и позволяет решать многие проблемы. Что касается прозападных настроений в Молдавии, то это не совсем так. Настроения в Молдавии примерно всегда 50 на 50. Социологические опросы показывают, что большая часть населения Молдавии считает, что вступление в Таможенный союз было бы лучшим вариантом. Но это было несколько лет назад. С тех пор никакой приличной социологии не было. Но можно уверенно сказать, что никаких очевидных прозападных настроений в Молдавии на самом деле нет. В данный момент они есть только у молдавского руководства. Но проблема этого руководства заключается в отсутствии воли. Воли, направленной на благо страны. В 2024 году в Молдавии запланированы президентские выборы. Предыдущие пророссийский кандидат, бывший президент Игорь Додон проиграл. И в результате все его наработки по сближению с Россией были обнулены. В последние годы Кишинев планомерно «уходил» на Запад. И результат парламентских выборов закрепил эту тенденцию. Каковы перспективы на этот раз? Удастся ли пророссийским силам переломить ситуацию и направить ее в сторону России? Мы должны говорить не о пророссийских силах. Было бы странно полагать, что в Молдавии должны быть политики ориентированные на Россию. Там должны быть не пророссийские или прорумынские силы, а промолдавские. Но они там, к сожалению, еще не сформировались. Это в будущем, есть перспективы. Руководители Молдавии должны в первую очередь думать о своей стране. Они, допустим, как Майя Санду, не должны быть гражданами Румынии, так же, как и значительная часть министров, которые входят в кабинет нынешнего молдавского правительства. Санду не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы решать многие вопросы, но фактически она контролирует всю страну, пояснил эксперт клуба «Валдай» Фото: Официальный сайт президента Украины Игорь Додон, к сожалению, до конца своего президентства не обладал достаточной властью, чтобы переломить ситуацию. В тот момент пост президента Молдавии не давал возможности для того, чтобы очень многие вопросы решать децизионистским путем [идея Карла Шмидта о принятии волевых решений]. Он не мог принять волевое решение по одной причине, что у него не было для этого достаточно полномочий. Все-таки в Молдавии большую роль до сих пор, до Майи Санду играл премьер-министр. Санду формально не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы решать многие вопросы, но фактически она контролирует всю страну. У нее суперполномочия на сегодняшний день. И вот это как раз становится проблемой в том, что она может принимать решения, которые противоречат интересам Молдавии, но формально ее полномочия несколько ниже, чем у премьер-министра. Суперполномочия — всегда проблема. Ты должен принимать решения, но она не может это делать и способна идти только по течению. Острым остается вопрос Приднестровья, которое Россия официально поддерживает. Каким вы видите развитие ситуации в республике в случае победы Санду или другого прозападного политика на президентских выборах, в случае выхода Молдавии из СНГ? Есть ли риски применения Кишиневом там «донбасского кейса»? Думаю, что нет. Нападение киевских властей на Молдавию является самым страшным сном молдавского руководства. Но если говорить о Приднестровском вопросе, то могу сказать просто — в Кишиневе в большей степени рассуждают о кипрском варианте. Молдавия могла бы вступить в Европейский Союз при всем том, что есть непризнанный регион. Мы знаем, что в Европе никто не признает турецкую республику Северного Кипра. Но при этом Кипр вступил в Европейский союз. Так что возможны ситуации, когда государство с некоторыми спорными территориями может вступить в ЕС. Это абсолютно возможная история, и Молдавию сейчас пытаются рассматривать. А может, и нет. Офицеров-Бельский подчеркнул, что выход Молдавии из СНГ не повлияет на имидж Содружества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если ситуация с Молдавией не изменится. Отразится ли это как-то на имидже СНГ и России как председателя Содружества? Абсолютно никак не отразится. Сейчас другие вопросы стоят на повестке, гораздо более важные и сложные, которые мы будем сейчас решать. Ждать ли каких-то неожиданностей в судьбе СНГ в 2024 году? Могу ответить коротко — неожиданностей быть не может. Дело в том, что международная система за предыдущий 2023 год продемонстрировала очень интересный момент — она оказалась гораздо более прочной и склонной идти по тенденциям, которые были намечены ранее. В том числе и до СВО. В русле тенденций, которые были намечены в нулевых, десятых годах. Я не предполагаю, что что-либо в данном случае изменится. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 января Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Главной интригой в СНГ в этот период станет вопрос Молдавии, чье руководство не раз заявляло о желании выйти из Содружества. Каким будет председательство, а также о возможных сценариях молдавского вопроса URA.RU решило спросить у эксперта Международного клуба «Валдай», старшего научного сотрудника сектора Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского. Каким будет председательство России в 2024 году? Изменятся ли приоритетные направления в работе Содружества? Вопрос сложный. Возможно, речь в СНГ в 2024 году будет идти об интеграционных процессах и о том, что СНГ, как рабочий институт, имеющий большой потенциал эффективности, будет учитывать еще и фактор евразийской интеграции. У нас некоторые страны СНГ являются, в том числе, членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Предполагаю, что в данном случае будет некая синергия двух институтов. Россия в качестве председателя будет продолжать обеспечивать сопряжение интеграционных процессов на пространстве СНГ? В этом направлении работа шла всегда. Она идет, может быть, не настолько быстро, чтобы мы замечали. Поэтому никаких принципиальных и резких изменений не произойдет, они будут постепенными. На это, вероятно, не хватит срока председательства России. Но важно то, что меняются лидеры, подходы, но процесс идет в том же направлении — это очень важно. Не имеет значения, кто занимает пост председателя в СНГ. Важно, чтобы организация обладала преемственностью, чтобы этот процесс не прекращался, несмотря ни на что. Со времен организации Союза Угля и Стали, после второй мировой войны для того, чтобы создать современный Европейский Союз, прошло достаточно много времени. Поэтому предполагать, что интеграционные процессы будут идти очень быстро, было бы неправильно. Интеграционный процесс требует медлительности, способности не форсировать какие-либо процессы, а именно создавать хорошую рабочую атмосферу для того, чтобы все стороны могли учесть свои интересы в конкретном интеграционном образовании. Поэтому если мы говорим о нескольких интеграционных структурах, то их сопряжение — достаточно сложная задача, которая не решается на раз-два. Главное, чтобы процесс был уверенным. Путин говорил, что в рамках своего председательства Москва будет действовать в тесной координации с нынешним и будущим председателями — Киргизией и Таджикистаном, изменит ли это как-то направленность СНГ? Направленность СНГ от этого не изменится, потому что координация уже идет и находится на высоком уровне. Но это не значит, что изменений нет и что это плохо. Все идет именно по наработанной методике, в том русле, в котором происходило прежде. Одним из вызовов Содружества в последнее время стала позиция Молдавии. В 2022 году президент республики Майя Санду заявляла, что выход страны из состава СНГ преждевременен, а Кишинев получает выгоду от членства. Однако в 2023 году все изменилось, председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что страна проводит денонсацию соглашений с СНГ, приступили к процедуре выхода из Межпарламентской ассамблеи Содружества. Как вы оцениваете перспективы выхода Молдавии из СНГ уже в этом году? Молдавия пока не будет выходить из СНГ. Власти республики ориентируются на то, как продвигается ход специальной военной операции. Ожидать выхода не стоит, но, действительно, руководство страны пытается сократить свое присутствие в Содружестве, в любых комиссиях. Это очень ошибочная позиция, основанная на том, что Молдавия не будет участвовать в действительно важных международных процессах. В этом случае Молдавия просто потеряет свою субъектность впервые со времен Штефана Великого. А есть ли потенциал у СНГ? Есть большое заблуждение, что СНГ был основан сразу после распада СССР, и после этого в органах и комитетах ничего не делали. На самом деле работа была и есть. Там решается много общих вопросов, связанных с общей инфраструктурой, энергетикой, экологией, водообеспечением Центральной Азии, миграцией, распространением заболеваний. Что дает СНГ, России членство Молдавии в составе Содружества? Так ли это важно, если учесть, насколько там сильны прозападные настроения? Будет ли Россия, президент Путин пытаться сохранить СНГ в том виде, в каком оно есть сейчас? Владимир Путин уже говорил о том, что любая страна имеет право на свой выбор. Если есть желание пойти на выход из СНГ, то никаких проблем в этом он не видит. Это доставит больше проблем Молдавии, чем любым другим странам СНГ. Этот институт вполне рабочий и позволяет решать многие проблемы. Что касается прозападных настроений в Молдавии, то это не совсем так. Настроения в Молдавии примерно всегда 50 на 50. Социологические опросы показывают, что большая часть населения Молдавии считает, что вступление в Таможенный союз было бы лучшим вариантом. Но это было несколько лет назад. С тех пор никакой приличной социологии не было. Но можно уверенно сказать, что никаких очевидных прозападных настроений в Молдавии на самом деле нет. В данный момент они есть только у молдавского руководства. Но проблема этого руководства заключается в отсутствии воли. Воли, направленной на благо страны. В 2024 году в Молдавии запланированы президентские выборы. Предыдущие пророссийский кандидат, бывший президент Игорь Додон проиграл. И в результате все его наработки по сближению с Россией были обнулены. В последние годы Кишинев планомерно «уходил» на Запад. И результат парламентских выборов закрепил эту тенденцию. Каковы перспективы на этот раз? Удастся ли пророссийским силам переломить ситуацию и направить ее в сторону России? Руководители Молдавии должны в первую очередь думать о своей стране. Они, допустим, как Майя Санду, не должны быть гражданами Румынии, так же, как и значительная часть министров, которые входят в кабинет нынешнего молдавского правительства. Игорь Додон, к сожалению, до конца своего президентства не обладал достаточной властью, чтобы переломить ситуацию. В тот момент пост президента Молдавии не давал возможности для того, чтобы очень многие вопросы решать децизионистским путем [идея Карла Шмидта о принятии волевых решений]. Он не мог принять волевое решение по одной причине, что у него не было для этого достаточно полномочий. Все-таки в Молдавии большую роль до сих пор, до Майи Санду играл премьер-министр. Санду формально не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы решать многие вопросы, но фактически она контролирует всю страну. У нее суперполномочия на сегодняшний день. И вот это как раз становится проблемой в том, что она может принимать решения, которые противоречат интересам Молдавии, но формально ее полномочия несколько ниже, чем у премьер-министра. Суперполномочия — всегда проблема. Ты должен принимать решения, но она не может это делать и способна идти только по течению. Острым остается вопрос Приднестровья, которое Россия официально поддерживает. Каким вы видите развитие ситуации в республике в случае победы Санду или другого прозападного политика на президентских выборах, в случае выхода Молдавии из СНГ? Есть ли риски применения Кишиневом там «донбасского кейса»? Думаю, что нет. Нападение киевских властей на Молдавию является самым страшным сном молдавского руководства. Но если говорить о Приднестровском вопросе, то могу сказать просто — в Кишиневе в большей степени рассуждают о кипрском варианте. Молдавия могла бы вступить в Европейский Союз при всем том, что есть непризнанный регион. Мы знаем, что в Европе никто не признает турецкую республику Северного Кипра. Но при этом Кипр вступил в Европейский союз. Так что возможны ситуации, когда государство с некоторыми спорными территориями может вступить в ЕС. Это абсолютно возможная история, и Молдавию сейчас пытаются рассматривать. А может, и нет. Если ситуация с Молдавией не изменится. Отразится ли это как-то на имидже СНГ и России как председателя Содружества? Абсолютно никак не отразится. Сейчас другие вопросы стоят на повестке, гораздо более важные и сложные, которые мы будем сейчас решать. Ждать ли каких-то неожиданностей в судьбе СНГ в 2024 году? В том числе и до СВО. В русле тенденций, которые были намечены в нулевых, десятых годах. Я не предполагаю, что что-либо в данном случае изменится.