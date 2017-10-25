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25 октября 2017
24 октября 2017
Главные новости Москвы
07:25  25 октября 2017 0

Денежные вклады россиян оказались под угрозой из-за компьютерного вируса

Интернет. Екатеринбург, сеть, компьютер, хакер, взлом, атака, программирование, киберпиратство, хакерство, киберпреступность, матрица
Вирус начал действовать наканунеФото: Анна Майорова © URA.RU

Компьютерный вирус Bad rabbit («Плохой кролик»), который накануне атаковал ряд российских СМИ, попытался взломать серверы российских банков из топ-20. Об этом сообщил генеральный директор компании Group-IB Илья Скачков. Его предприятие занимается расследованием киберпреступлений.

Скачков не назвал, какие именно кредитные организации подверглись атаке, лишь отметив, что опасные файлы «приходили туда во вторник с 13:00 до 15:00 мск», приводит его слова РБК. «Федеральное агентство новостей» уточняет, что компания Group-IB вычислила сайт и IP-адрес, с которых осуществлялась атака. Им оказался ресурс 1dnscontrol.com.

Ранее сообщалось, что «Плохой кролик» атаковал аэропорт Одессы, киевский метрополитен и ряд российских сетевых СМИ, среди которых «Интерфакс», «Фонтанка» и другие. Вредоносная программа схожа с вирусами WannaCry и Petya, которые взламывали компьютеры в 2017 году.

Семен Гринберг
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