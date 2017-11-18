Прима российской эстрады Алла Пугачева поблагодарила поклонников за поздравления в связи с ее венчанием и заодно попросила прощения за то, что это церковное таинство в ее жизни было повторным. В 1994 году певица уже венчалась со своим тогдашним мужем Филиппом Киркоровым.
«Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней», — написала она в Instagram.
Алла Пугачева и ее нынешний супруг, телеведущий Максим Галкин, обвенчались в православном храме спустя шесть лет после официальной женитьбы. На церемонии присутствовали близкие друзья и двойняшки супругов Елизавета и Гарри. Разница в возрасте между Пугачевой и Галкиным составляет 27 лет, напоминает RT.
Филипп Киркоров, бывший венчаный муж певицы, поздравил молодых также посредством Instagram. «Мира вашему, всегда открытому и гостеприимному Дому, здоровья и счастья вашим невероятным детям и, конечно, полный дом радости, веселья и ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ЛЮБВИ!!!» — написал певец.
Сейчас Киркоров по-прежнему холост и с четой Пугачева — Галкин старается поддерживать дружеские отношения, отмечает Nation News.