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18 ноября 2017
21:31  18 ноября 2017 0

«Бес попутал». Алла Пугачева объяснила, зачем венчалась повторно. ФОТО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла
Венчание с Киркоровым примадонна назвала «необдуманным, спонтанным и наивным шагом»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Прима российской эстрады Алла Пугачева поблагодарила поклонников за поздравления в связи с ее венчанием и заодно попросила прощения за то, что это церковное таинство в ее жизни было повторным. В 1994 году певица уже венчалась со своим тогдашним мужем Филиппом Киркоровым.

«Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней», — написала она в Instagram.

Алла Пугачева и ее нынешний супруг, телеведущий Максим Галкин, обвенчались в православном храме спустя шесть лет после официальной женитьбы. На церемонии присутствовали близкие друзья и двойняшки супругов Елизавета и Гарри. Разница в возрасте между Пугачевой и Галкиным составляет 27 лет, напоминает RT.

Филипп Киркоров, бывший венчаный муж певицы, поздравил молодых также посредством Instagram. «Мира вашему, всегда открытому и гостеприимному Дому, здоровья и счастья вашим невероятным детям и, конечно, полный дом радости, веселья и ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ЛЮБВИ!!!» — написал певец.

Сейчас Киркоров по-прежнему холост и с четой Пугачева — Галкин старается поддерживать дружеские отношения, отмечает Nation News.

Наталья Володина
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