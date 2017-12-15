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15 декабря 2017
Главные новости 
09:10  15 декабря 2017 0

Борьба за трон в преступном мире, зачистка в Росгвардии, советский пистолет в «Звездных войнах». Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Порок на экспорт, вор в законе, уголовник, бандит, татуировки на пальцах, зек, вор в законе
Если предыдущего воровского лидера посадят пожизненно, произойдет передел в криминальном миреФото: Кадры из фильма «Порок на экспорт»

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ЦИК отметил высокую активность претендентов на пост президента и назвал количество возможных участников выборов 2018 года.

Замглавы Росимущества задержали в Москве. Ее подозревают в многомиллионном хищении.

Раздел «имущества» в преступном мире: криминальные авторитеты борются за место главного российского вора в законе после ареста предыдущего лидера.

В Росгвардии УрФО зачистка — последствия массовой драки со стрельбой ОМОНовцев с чеченцами. Бойцам раздают готовые бланки с заявлениями об увольнении, им остается только поставить подпись.

В тюменском музее сломали ямальскую скульптуру. Из-за этого Минкультуры РФ приехало туда с проверкой.

Советский пистолет оказался таким изящным, что его выбрали прообразом оружия для «Звездных войн».

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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