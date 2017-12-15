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ЦИК отметил высокую активность претендентов на пост президента и назвал количество возможных участников выборов 2018 года.
Замглавы Росимущества задержали в Москве. Ее подозревают в многомиллионном хищении.
Раздел «имущества» в преступном мире: криминальные авторитеты борются за место главного российского вора в законе после ареста предыдущего лидера.
В Росгвардии УрФО зачистка — последствия массовой драки со стрельбой ОМОНовцев с чеченцами. Бойцам раздают готовые бланки с заявлениями об увольнении, им остается только поставить подпись.
В тюменском музее сломали ямальскую скульптуру. Из-за этого Минкультуры РФ приехало туда с проверкой.
Советский пистолет оказался таким изящным, что его выбрали прообразом оружия для «Звездных войн».