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28 декабря 2017
08:43  28 декабря 2017 6

СМИ: Северная Корея готовит ракеты для обстрела противника спорами сибирской язвы

Северная Корея, КНДР, Евровидение, кндр, пхеньян, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне, ким чен ир
В распоряжении властей КНДР есть возбудитель болезни, считают экспертыФото: depositphotos.com © URA.RU

В крови солдата, бежавшего из КНДР в Южную Корею, обнаружили антитела к сибирской язве. Эксперты связали это с планами властей Северной Кореи использовать биологическое оружие.

Медики установили, что пересекший границу солдат имеет иммунитет к опасной инфекционной болезни, передает Life.ru. Специалисты считают, что в распоряжении властей КНДР есть возбудитель сибирской язвы, который используют для разработки особого вида оружия. В свою очередь доставлять сибирскую язву на вражескую территорию смогут межконтинентальные баллистические ракеты.

Отметим, 24 декабря Северная Корея отвергла новую резолюцию Совбеза ООН, ужесточающую санкции в связи с ракетной и ядерной программой, напоминает «Национальная служба новостей». Как писало «URA.RU» ранее, 28 ноября КНДР произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. В это время в стране с рабочим визитом находилась делегация Госдумы РФ, что вызвало критику в адрес Северной Кореи со стороны российских политиков.

Юрий Викторов
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