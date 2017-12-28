СМИ: Северная Корея готовит ракеты для обстрела противника спорами сибирской язвы

В крови солдата, бежавшего из КНДР в Южную Корею, обнаружили антитела к сибирской язве. Эксперты связали это с планами властей Северной Кореи использовать биологическое оружие.
Медики установили, что пересекший границу солдат имеет иммунитет к опасной инфекционной болезни, передает Life.ru. Специалисты считают, что в распоряжении властей КНДР есть возбудитель сибирской язвы, который используют для разработки особого вида оружия. В свою очередь доставлять сибирскую язву на вражескую территорию смогут межконтинентальные баллистические ракеты.
Отметим, 24 декабря Северная Корея отвергла новую резолюцию Совбеза ООН, ужесточающую санкции в связи с ракетной и ядерной программой, напоминает «Национальная служба новостей». Как писало «URA.RU» ранее, 28 ноября КНДР произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. В это время в стране с рабочим визитом находилась делегация Госдумы РФ, что вызвало критику в адрес Северной Кореи со стороны российских политиков.