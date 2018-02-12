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12 февраля 2018
11 февраля 2018
Главные новости Москвы
06:16  12 февраля 2018 0

«Я буду выглядеть смешно». Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах» из-за внешности

Режиссер «Гардемаринов» посчитала, что шоумен перерос жанр комедийФОТО: личная страница Ивана Урганта в Instagram

Российский шоумен Иван Ургант отказался сниматься в новой части «Гардемаринов» Светланы Дружининой. Режиссер предложила новую роль телеведущему во время программы «Смак».

Дружинина отметила, что Ургант уже перерос жанр комедий и ему стоит попробовать себя в чем-то новом и более серьезном. «Так что жду вас в новых „Гардемаринах“, напишем какого-нибудь интересного персонажа», — сказала режиссер.

Несмотря на заманчивое предложение, шоумен решил отказаться, потому что уверен в том, что в данном образе будет выглядеть нелепо. «Где ж вы видели исторических персонажей с такой внешностью и ростом, как у меня… В такой роли я буду выглядеть смешно», — цитирует «Федеральное агентство новостей» телеведущего. Однако, Ургант готов поработать в дальнейшем с Дружининой в более современных проектах.

Сюжет четырехсерийного мини-сериала «Гардемарины, вперед!» переносит зрителей во времена дворцовых переворотов, когда в беспощадной борьбе за власть возносились и гибли целые династии, ломались судьбы временщиков, а цареубийцы восходили на трон. Впервые мини-сериал вышел на экраны в 1988 году.

Александр Черноскутов
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