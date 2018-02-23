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23 февраля 2018
19:18  23 февраля 2018 2

Стилист Зверев рассказал о тайной свадьбе Софии Ротару

О новом браке певицы не было известноФото: commons.wikimedia.org

Стилист Сергей Зверев во время встречи с поклонниками случайно выдал секрет Софии Ротару. Он упомянул о ее свадьбе, когда фанатки начали подбирать ему невест.

Во время встречи разговор зашел о женщинах, которые могли бы выйти замуж за известного стилиста. В том числе фанаты перечисли Ирину Аллегрову, Азизу и Софию Ротару. «Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная», — цитирует РЕН ТВ ответ Зверева. По словам очевидцев, после этих слов стилист почувствовал себя неуютно и быстро сменил тему.

Певица была замужем за украинским музыкантом Анатолием Евдокименко. Тот скончался от инсульта в 2002 году. С тех пор о личной жизни Ротару ничего не было известно.

Отметим, София Ротару остается одной из самых ярких артисток советской эстрады. Она проживает в Киеве и является гражданкой Украины. Несмотря на это, летом 2017 года президент РФ Владимир Путин поздравил ее телеграммой с 70-летием, напоминает телеканал 360.

Виктор Жуков
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