Стилист Зверев рассказал о тайной свадьбе Софии Ротару

19:18 23 февраля 2018 2

О новом браке певицы не было известно Фото: commons.wikimedia.org

Стилист Сергей Зверев во время встречи с поклонниками случайно выдал секрет Софии Ротару. Он упомянул о ее свадьбе, когда фанатки начали подбирать ему невест.

Во время встречи разговор зашел о женщинах, которые могли бы выйти замуж за известного стилиста. В том числе фанаты перечисли Ирину Аллегрову, Азизу и Софию Ротару. «Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная», — цитирует РЕН ТВ ответ Зверева. По словам очевидцев, после этих слов стилист почувствовал себя неуютно и быстро сменил тему.

Певица была замужем за украинским музыкантом Анатолием Евдокименко. Тот скончался от инсульта в 2002 году. С тех пор о личной жизни Ротару ничего не было известно.

Отметим, София Ротару остается одной из самых ярких артисток советской эстрады. Она проживает в Киеве и является гражданкой Украины. Несмотря на это, летом 2017 года президент РФ Владимир Путин поздравил ее телеграммой с 70-летием, напоминает телеканал 360.