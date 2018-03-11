ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт (архивное фото)
Федеральная служба безопасности РФ 11 марта предотвратила теракт в Саратовской области. В ходе задержания члены законспирированной террористической ячейки скончались на месте.
Преступники, следовавшие на автомобиле, оказали сотрудникам спецслужб вооруженное сопротивление. В результате боестолкновения злоумышленники получили ранения, несовместимые с жизнью, передает newinform.com.
На месте происшествия были обнаружены пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната и самодельное взрывное устройство, уточняет РТ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.