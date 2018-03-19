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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
05:04  19 марта 2018 0

ЦИК обработала более 90% бюллетеней

Действующего главу государства поддержали более 50 млн избирателейФото: официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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По состоянию на 2:50 мск 19 марта Центризбирком обработал уже 90% поступивших с мест протоколов итогов выборов президента России. Действующего главу государства Владимира Путина уже поддержали более 50 млн россиян.

По данным ГАС Выборы, Владимир Путин набрал 76,56% голосов избирателей (50 704 184). На втором месте стабильно держится кандидат от КПРФ Павел Грудинин — у него 11,92% (8 050 978). Тройку лидеров, как и прежде, замыкает Владимир Жириновский (ЛДПР) — его результат 5,77% (3 895 486).

Фото: ГАС Выборы, скрин

От лидеров президентской гонки со значительным отрывом отстают остальные кандидаты — никто из них не достиг и 2%. Ксения Собчак едва преодолевает полуторапроцентный барьер (1,61%, 1 089 490). У Григория Явлинского 0,99% (674 259). Борис Титов показал результат в 0,74% (497 476). Максима Сурайкина поддерживают 0,68% (460 019). Замыкает список Сергей Бабурин — у него 0,65% (437 851).

Евгений Александров
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