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11 мая 2018
10 мая 2018
01:52  11 мая 2018 0

Архангелогородец ответит за профилактическую беседу с попрошайкой в лесу

Осенняя природа, разное Курган, осенний лес
По словам подозреваемого, в лесу он хотел провести профилактическую беседу с женщинойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Онеге Архангельской области ранее судимый 20-летний местный житель насильно отвез в лес женщину, которая занималась попрошайничеством, с целью проучить. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

По информации следствия, утром в пятницу, 4 мая на обочине автодороги мужчина, действуя из хулиганских побуждений, принудительно поместил в багажник и увез в неизвестном направлении ранее незнакомую 44-летнюю женщину, передает ИА FlashNord. В качестве свидетеля похищения выступил сожитель потерпевшей, который сразу заявил о ее пропаже в правоохранительные органы.

Злоумышленник рассказал следователю, что увез жертву в лес на окраину города, чтобы проучить и провести с ней профилактическую беседу. После осуществления задуманного подозреваемый отпустил ее. В настоящий момент все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Александр Черноскутов
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