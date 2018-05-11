01:52 11 мая 2018 0

По словам подозреваемого, в лесу он хотел провести профилактическую беседу с женщиной Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Онеге Архангельской области ранее судимый 20-летний местный житель насильно отвез в лес женщину, которая занималась попрошайничеством, с целью проучить. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

По информации следствия, утром в пятницу, 4 мая на обочине автодороги мужчина, действуя из хулиганских побуждений, принудительно поместил в багажник и увез в неизвестном направлении ранее незнакомую 44-летнюю женщину, передает ИА FlashNord. В качестве свидетеля похищения выступил сожитель потерпевшей, который сразу заявил о ее пропаже в правоохранительные органы.

Злоумышленник рассказал следователю, что увез жертву в лес на окраину города, чтобы проучить и провести с ней профилактическую беседу. После осуществления задуманного подозреваемый отпустил ее. В настоящий момент все обстоятельства инцидента устанавливаются.