По данным Росстата, каждой третьей российской семье не хватает денег на покупку сезонной обуви Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Владимир Путин открыл в Подмосковье завод по сборке Mercedes. При этом на мероприятие президент приехал на российском авто. Подробности торжественного открытия, на котором удивлял даже Данила Козловский — в нашем репортаже.

В Росстате заявили, что каждой третьей российской семье не хватает денег на обувь. В Кремле результатов исследования не поняли.

Пенсионный фонд России отменил бумажные СНИЛС. Теперь данные о пенсионном страховании россиян будут храниться в электронном виде.

Судебные приставы забрали автомобили у дома престарелых в Костромской области, чтобы покрыть долги чиновников — а это 16 миллионов рублей. На УАЗах, которые старикам подарил ирландский благотворительный фонд, возили хлеб и лекарства для жителей приюта.

Глава сибирского завода предложил продавать хлеб по 80 рублей. Аркадий Гольдштейн считает, что продукт должен стоить в два раза дороже бензина, как в «максимально развитых странах».

На 69 году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков. У артиста, прославившегося ролью генерала Иволгина в «Особенностях национальной охоты», оторвался тромб.