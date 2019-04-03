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Главные новости к этому часу:
Владимир Путин открыл в Подмосковье завод по сборке Mercedes. При этом на мероприятие президент приехал на российском авто. Подробности торжественного открытия, на котором удивлял даже Данила Козловский — в нашем репортаже.
В Росстате заявили, что каждой третьей российской семье не хватает денег на обувь. В Кремле результатов исследования не поняли.
Пенсионный фонд России отменил бумажные СНИЛС. Теперь данные о пенсионном страховании россиян будут храниться в электронном виде.
Судебные приставы забрали автомобили у дома престарелых в Костромской области, чтобы покрыть долги чиновников — а это 16 миллионов рублей. На УАЗах, которые старикам подарил ирландский благотворительный фонд, возили хлеб и лекарства для жителей приюта.
Глава сибирского завода предложил продавать хлеб по 80 рублей. Аркадий Гольдштейн считает, что продукт должен стоить в два раза дороже бензина, как в «максимально развитых странах».
На 69 году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков. У артиста, прославившегося ролью генерала Иволгина в «Особенностях национальной охоты», оторвался тромб.