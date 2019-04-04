Польша пообещала ядерный удар по России в случае войны

В случае войны между США и Россией боевые действия начнутся на территории Польши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что страны Запада готовы использовать ядерное оружие против России в случае агрессии с ее стороны. Об этом военный сообщил польскому изданию Wirtualna Polska.

«Планы по использованию ядерного оружия существуют до сих пор на случай „российской агрессии“, — приводит слова генерала „Царьград“. — И Запад готов его использовать». Скшипчак также отметил, что НАТО «ослабла и стала менее эффективной».

По словам польского генерала, НАТО рассматривает его страну в качестве полигона для возможного сражения с Россией. Военный подчеркнул, что такое развитие событий для Польши является неприемлемым, пишет агентство Nation News. Однако Скшипчак уверен, что, если между Россией и США произойдет военный конфликт, у его государства никто разрешения спрашивать не будет.