Телескопический трап серьезно повредил дверь Boeing компании «Аэрофлот» в Шереметьево. О пострадавших не сообщается.
«Телетрапом, который повредил дверь воздушного судна, управлял сотрудник „Шереметьево Х“. Скорее всего, опять стажер», — передает РЕН-ТВ сообщение источника в аэропорту. По данным издания, борт прилетел из Пекина. На момент аварии все пассажиры покинули салон.
Получить официальный комментарий «Аэрофлота» и Шереметьево о том, как произошла авария и какой ущерб причинен самолету или имуществу аэропорта, на момент публикации не удалось.