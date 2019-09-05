Самолету «Аэрофлота» снесли дверь трапом в Шереметьево. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перелет Кольцово-Шереметьево, терминал
Причины аварии пока не раскрываютсяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Телескопический трап серьезно повредил дверь Boeing компании «Аэрофлот» в Шереметьево. О пострадавших не сообщается.

«Телетрапом, который повредил дверь воздушного судна, управлял сотрудник „Шереметьево Х“. Скорее всего, опять стажер», — передает РЕН-ТВ сообщение источника в аэропорту. По данным издания, борт прилетел из Пекина. На момент аварии все пассажиры покинули салон.

Life.ru опубликовал кадры с места происшествия. На записи видно, как работники аэропорта и экипаж самолета оценивают ситуацию в первые минуты после инцидента. «Трап на ней [двери] и висит. А он сейчас упадет», — говорят сотрудники Шереметьево.

Получить официальный комментарий «Аэрофлота» и Шереметьево о том, как произошла авария и какой ущерб причинен самолету или имуществу аэропорта, на момент публикации не удалось.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Путешествия
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...