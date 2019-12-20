В Госдуме призвали не обольщаться тем, что Меркель объявила войну Трампу

Ангела Меркель настроена против введения санкций в отношении «Северного потока-2» Фото: Moritz Hager/Flickr

С выводами по поводу грядущего противостояния Германии и США из-за «Северного потока — 2» спешить не стоит. Таким мнением в разговоре с «URA.RU» поделился член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков.

«Многие политики делают заявления — это их профессия. Важно то, что сейчас будет делать немецкое правительство и пойдет ли оно дальше заявлений. Очень интересно будет следить за метаниями Германии, которая всегда действовала, исходя из американских пожеланий», — сказал Примаков. По словам депутата, пределы жесткости позиции Германии будут известны буквально в ближайшие пару недель. Если немецкие компании начнут выходить из проекта, то, скорее всего, правительство оказало на них давление.

Немецкие СМИ ранее назвали высказывание канцлера ФРГ Ангелы Меркель против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» объявлением войны. Журналисты уверены, что строительству трубопровода не смогут помешать и проект будет завершен в ближайшее время.

Против строительства «Северный поток-2» выступают Украина и некоторые страны ЕС В США считают, что проект угрожает интересам энергобезопасности Европы. Проект подразумевает строительство двух ниток газопровода от России до Германии. Общая мощность трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.