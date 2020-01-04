Украинский журналист восхитился Москвой и раскритиковал Киев

Журналист львовского интернет-издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев «второсортной» версией Москвы.
«Киев не просто идет вслед за Москвой, он от нее сильно отстает. Можно даже сказать точнее: Киев — это такая второсортная, меньшая по размеру Москва», — заявил журналист в своей колонке, назвав украинскую столицу «неухоженным общежитием».
По мнению Зубюка, Киев является худшей версией Москвы, где все московские «болячки» времен экс-мэра Юрия Лужкова доведены до абсурда — хаотичная «точечная» застройка, пробки, безвкусица в архитектуре. При этом новое руководство российской столицы сделало «дельные выводы» в вопросе решения ряда проблем города, в то время как Киев продолжает развиваться в «пагубном» направлении, отметил он. Сейчас столица Украины представляет собой город, где «строительная мафия» контролирует местные власти, где постоянно случаются пробки, а коммунальный транспорт за исключением метро в принципе не способен организованно перевозить пассажиров, добавил львовский журналист.
Ранее украинский политолог Андрей Ермолаев восхитился Москвой и сравнил ее с Киевом. Он полагает, что российская столица является глобальным мегаполисом с приятной атмосферой, а Киеву до такого статуса еще далеко. «Я давно не ездил в Москву, но, побывав там, очень удивился. Это имперская столица, у нас много разговоров об этом. Но там чисто, там атмосфера приятнее, город ухожен. Приезжаю в Киев — и мне снова стыдно. Киев — это довольно грязный город с плохой логистикой, с неприемлемыми архитектурными решениями. Власти в городе вообще ничего не делают. Вы посмотрите, что творится со строительством?» — цитировал его «