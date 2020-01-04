Украинский журналист восхитился Москвой и раскритиковал Киев

Журналист из Львова назвал Киев «второсортной Москвой» Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Журналист львовского интернет-издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев «второсортной» версией Москвы.

«Киев не просто идет вслед за Москвой, он от нее сильно отстает. Можно даже сказать точнее: Киев — это такая второсортная, меньшая по размеру Москва», — заявил журналист в своей колонке, назвав украинскую столицу «неухоженным общежитием».

По мнению Зубюка, Киев является худшей версией Москвы, где все московские «болячки» времен экс-мэра Юрия Лужкова доведены до абсурда — хаотичная «точечная» застройка, пробки, безвкусица в архитектуре. При этом новое руководство российской столицы сделало «дельные выводы» в вопросе решения ряда проблем города, в то время как Киев продолжает развиваться в «пагубном» направлении, отметил он. Сейчас столица Украины представляет собой город, где «строительная мафия» контролирует местные власти, где постоянно случаются пробки, а коммунальный транспорт за исключением метро в принципе не способен организованно перевозить пассажиров, добавил львовский журналист.