14 июля 2020
13 июля 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 15 июля. Многодетные семьи смогут получить деньги, север региона окутан дымом

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд города губернатором Александром Моором и главой города Русланом Кухаруком. Тюмень, дорога, развязка
На ремонт 41 километра трассы Тюмень-Омск потратят 4 млрд рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Многодетные семьи получат пособие, часть трассы от Тюмени до Омска отремонтируют за 4 млрд рублей, в тобольскую гордуму идет кандидат от крупной компании, север области охвачен дымом. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 15 июля — в обзоре URA.RU:

Многодетные семьи смогут получить деньги вместо земли

  • Тюменские многодетные семьи могут получить выплаты в сотни тысяч рублей вместо земельного участка.
  • Ранее, семьи, имеющие трех и более детей, могли претендовать лишь на участок земли под строительство дома.
  • Губернатор Александр Моор распорядился выплачивать таким семьям денежную компенсацию.

Тюменские дорожники выиграли тендер на более чем четыре миллиарда рублей

  • «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» («ТОДЭП») получило крупный контракт на ремонт 41 км трассы Тюмень-Омск.
  • Стоимость работ оценивается в 4 млрд 4,3 млн рублей. Ремонт дороги должен быть завершен в ноябре 2022 года.

В гордуму Тобольска от «ЕР» идет сотрудница крупной компании

  • Елена Бельская, которая является начальником отдела по связям с госорганами компании «Сибур-Тобольск» выдвинута партией «Единая Россия» для участия в выборах в городскую думу.
  • По мнению источников, «ЕР» выставила Бельскую, в ответ на проигрыш кандидата от этой партии в предыдущих выборах члену КПРФ Регине Юхневич.

Северные районы области окутаны дымом из-за лесных пожаров

  • Жители Тобольска, Тобольского района и Заболотья пожаловались на то, что их населенные пункты заволокло едким дымом из-за пожаров в ХМАО.
  • Сотрудники МЧС по Тюменской области подтвердили информацию о том, что причиной возникновения дыма могли стать пожары в Ханты-Мансийском округе.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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