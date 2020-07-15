На ремонт 41 километра трассы Тюмень-Омск потратят 4 млрд рублей
Многодетные семьи получат пособие, часть трассы от Тюмени до Омска отремонтируют за 4 млрд рублей, в тобольскую гордуму идет кандидат от крупной компании, север области охвачен дымом. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 15 июля — в обзоре URA.RU:
Многодетные семьи смогут получить деньги вместо земли
- Тюменские многодетные семьи могут получить выплаты в сотни тысяч рублей вместо земельного участка.
- Ранее, семьи, имеющие трех и более детей, могли претендовать лишь на участок земли под строительство дома.
- Губернатор Александр Моор распорядился выплачивать таким семьям денежную компенсацию.
Тюменские дорожники выиграли тендер на более чем четыре миллиарда рублей
- «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» («ТОДЭП») получило крупный контракт на ремонт 41 км трассы Тюмень-Омск.
- Стоимость работ оценивается в 4 млрд 4,3 млн рублей. Ремонт дороги должен быть завершен в ноябре 2022 года.
В гордуму Тобольска от «ЕР» идет сотрудница крупной компании
- Елена Бельская, которая является начальником отдела по связям с госорганами компании «Сибур-Тобольск» выдвинута партией «Единая Россия» для участия в выборах в городскую думу.
- По мнению источников, «ЕР» выставила Бельскую, в ответ на проигрыш кандидата от этой партии в предыдущих выборах члену КПРФ Регине Юхневич.
Северные районы области окутаны дымом из-за лесных пожаров
- Жители Тобольска, Тобольского района и Заболотья пожаловались на то, что их населенные пункты заволокло едким дымом из-за пожаров в ХМАО.
- Сотрудники МЧС по Тюменской области подтвердили информацию о том, что причиной возникновения дыма могли стать пожары в Ханты-Мансийском округе.
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