Историк Армен Гаспарян не согласен с тем, что Варшавскую битву стоит называть «чудом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Польше готовятся отметить столетнюю годовщину Варшавской битвы в советско-польской войне 1919—1921 годов. Поляки гордятся этим событием и называют его «чудом на Висле», поскольку считают, что тогда разгромили Красную армию. Однако в разговоре с URA.RU историки заявили, что устраивая масштабный праздник Польша поступает неправильно, поскольку в той войне не было победителей. Тем самым польские власти вводят в заблуждение весь мир.

«Проводить „карнавалы“ по случаю „чуда на Висле“, как поляки сами называют Варшавскую битву, в Польше начали с 90-х годов. Такие мероприятия проводятся каждый год, просто этот год выпал на столетие — и празднование события будет более масштабным. Главным отличием станет то, что мероприятия посетит госсекретарь США Майкл Помпео. У Польши вокруг этого события возник культ, бороться с ним очень сложно. Именно по этой причине запускается весь этот пафос», — объяснил историк Армен Гаспарян.

Среди других крупных мероприятий по случаю годовщины битвы, помимо визита Помпео, следует отметить выпуск коллекционной банкноты к 100-летию Варшавской битвы национальным Банком Польши. Также в стране, несмотря на распространение коронавируса, пройдет юбилейный марш националистов, а музеи страны подготовят множество тематических мероприятий.

«Для поляков это большое событие, потому что в течение более двухсот лет других праздников, как и государственности, у них не было. Эта война завершилась ничьей, однако в Польше уверены, что именно они одержали победу — хотя с исторической точки зрения это неправда. Но даже несмотря на это, они зацепились за этот маленький успех и делают масштабные празднества», — объяснил эксперт Научного отдела Российского военно-исторического общества Никита Буранов.

С этим частично согласен историк и журналист Армен Гаспарян. «До этого [1920 года — прим. ред.] у страны было многолетних исторических обид на Россию, а также проблемы из-за комплекса несостоявшейся империи. Поэтому успех на войне они пафосно называют „чудом на Висле“ и приписывают все заслуги их главе Юзефу Пилсудскому», — считает он.

Как напомнил Буранов, главной предпосылкой польско-советской войны стало отсутствие четкого определения польских границ на востоке. Это привело к межнациональным конфликтам: народы, создавшие независимые государства, сами нередко начинали притеснять национальные меньшинства. Польша, в свою очередь, угнетала население Западной Украины и Белоруссии.

«В те годы коллективный запад принимал участие в войне с тыла. Польша получила из Франции 70-тысячную польскую армию под командованием генерала Ю.Галера. Также помощь оказывалась из США, которые передали Польше много оружия. Кроме того, другие страны выдавали Польше кредиты. А советскую Россию тогда не поддерживал никто», — напомнил Буранов. Возможно, именно благодаря этому участию США в войне гостем праздника в Варшаве в этом году станет Помпео, подчеркнул он.

По словам историка, особо важным вопросом для российско-польских отношений является судьба пленных красноармейцев в эту войну. «Важно помнить, как жестоко поляки относились к советским военным», — поделился Буранов. Поэтому еще в 2014 году, в память о тех событиях и вкладе советской армии, Российское военно-историческое общество выступило с инициативой возведения Памятного креста в Польше, где установлено захоронение нескольких тысяч красноармейцев. Однако инициатива «утонула» в бесчисленных согласованиях с польской стороны.

Советско-польская война развернулась на территории бывшей Российской империи в 1919—1921 годы. Конфликт охватил территории России, Польши, Советской Украины, Белоруссии. Ключевым сражением стала Варшавская битва, в которой Польша смогла остановить наступление Красной армии. В результате Польше отошли обширные территории Западной Украины и Западной Белоруссии.

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