Врач раскрыл, можно ли доверять интернет-врачам в пандемию

При болезни важно не паниковать и обратиться за помощью к вачам заранее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во многих случаях нет ничего плохого в самолечении и консультациях с врачами по интернету. Однако тянуть с обращением в больницу все равно не стоит, заверил URA.RU медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

«Нужно понимать, что в самолечении ничего особо плохого нет. Если это какая-нибудь обычная простуда или грипп, то, в подавляющем большинстве случаев, оно пройдет самостоятельно. Если мы говорим о чем-то более серьезном, то тут возможны варианты. Можно пользоваться обращениями на сайтах клиник. Сейчас у многих появились такие дистанционные услуги», — объяснил Водовозов.

Медик уверен, если по ту сторону экрана сидит настоящий специалист, то человека смогут успокоить и объяснить, что с ним происходит. Кроме того, многие люди уже давно знают о своих болезнях и им достаточно соблюдать рекомендации врача и пить свои препараты, уточнил врач.

Однако не стоит затягивать с консультациями. Часто к медикам нужно обращаться заранее. «Когда проблема начинает проявляться, тогда вы начинаете действовать. Пока вы добьетесь приема у врача, как раз наступит время, когда уже пора обращаться», — говорит Водовозов.