В Кремле посоветовали вешать портреты Путина и Пушкина рядом

Депутат в Санкт-Петербурге порвал портрет Владимира Путина из-за того, что он заменяет портрет Александра Пушкина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России желательно вешать вместе портреты президента РФ Владимира Путина и поэта Александра Сергеевича Пушкина. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию, когда депутат в Санкт-Петербурге порвал портрет российского лидера.

Ранее в муниципальном образовании Смоленское в Санкт-Петербурге депутат порвал портрет Путина. Свой поступок он объяснил тем, что администрация района регулярно заменяет фотографией президента портрет Пушкина, пишет «Ридус». В Кремле заявили, что никаких инструкций по поводу портретов нет. «Никак не регламентировано, никаких инструкций на этот счет нет и быть не может. Вряд ли мы можем позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал портрет Путина. Все-таки это наш президент, и плохо так себя вести и поступать. А в остальном нет никаких принципов и норм на этот счет, которые документированы», — заявил Песков во время общения с журналистами.

Также представитель Кремля считает, что портреты президента и поэта следует вешать вместе. «Хочется посоветовать повесить портреты и Путина, и Пушкина и успокоиться на этом. Столько важных вопросов наверное есть, которыми надо заниматься», — заключил Песков.