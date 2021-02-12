Михаилу Литвину не понравился репортаж о его деятельности на телеканале «Россия 1» Фото: Instagram Михаила Литвина

Блогер Михаил Литвин обрушился с критикой на телеканал «Россия 1». На телевидении вышел сюжет о деятельности Литвина, который не понравился блогеру.

Несколько дней назад Литвин похвастался подписчикам, что разбил спорткар Posche, стоимостью около 13 миллионов рублей. По его словам, он перепутал педали тормоза и газа.

«В Москве блогер пробил витрину автосалона, не забыв выложить все в социальные сети. Рыцарь ютуба со смазливой мордочкой и голубыми глазками. Если молоденькие зрительницы вздыхают при виде этого героя, то более возрастная аудитория наверняка ловит себя на мысли: „Когда же он уже в этом чане собственного пиара сварится окончательно“», — звучало в репортаже «России 1».

«Эта смазливая мордочка ваше нутро *****(критиковала). Эта „Россия 1“, это первые, кто набрали после ситуации и попросили прокомментировать, что же у вас случилось. А потом выпускают вот такие репортажи. Псы, вонючие, двуличные ******** (плохие люди). А мордочка у меня и правда смазливая», — заявил Литвин в сторис.

URA.RU направило запрос в пресс-службу телеканала «Россия 1». На момент публикации материала ответ не поступил.

Литвин стал широко известен после того, как сжег Mercedes GT63s, стоимостью более 13 миллионов рублей в октябре 2020 года. В январе он изуродовал битой машину Rolls-Royce Phantom, стоимостью около 50 миллионов рублей. Также он ездил по Москве на крыше авто и раздавал деньги с помощью удочки.