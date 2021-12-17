Путин стал политиком года в России

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Послание президента. Москва, портрет, путин владимир
Владимира Путина назвали политиком года 21% опрошенных Фото:

Президент РФ Владимир Путин стал политиком года по мнению россиян. Об этом со ссылкой на опрос сообщили в «Фонде общественного мнения» (ФОМ).

«Политики года — Владимир Путин (21% опрошенных), Михаил Мишустин (7%) и Сергей Лавров (6%). Остальные персоны во всех трех номинациях назывались реже», — указано на сайте ФОМ. Затруднились с ответом 37% респондентов.

В области науки, культуры и искусства людьми года стали народный артист РФ, певец и композитор Александр Градский, режиссер Никита Михалков, а также советский и российский физик-теоретик Виталий Гинзбург. Среди спортсменов этого звания удостоились хоккеист Александр Овечкин, футболист Артем Дзюба, борцы Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко. Опрос провели 4—5 декабря среди 1500 человек из 53 регионов.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, кого россияне считают авторитетами. По результатам опроса, Путина назвали 16% граждан. Также жители страны заявили, что авторитетами для них являются министр обороны Сергей Шойгу (5%) и глава МИД Сергей Лавров (4%) и председатель правительства Михаил Мишустин (3%), передает «Ридус».

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Президент РФ Владимир Путин стал политиком года по мнению россиян. Об этом со ссылкой на опрос сообщили в «Фонде общественного мнения» (ФОМ). «Политики года — Владимир Путин (21% опрошенных), Михаил Мишустин (7%) и Сергей Лавров (6%). Остальные персоны во всех трех номинациях назывались реже», — указано на сайте ФОМ. Затруднились с ответом 37% респондентов. В области науки, культуры и искусства людьми года стали народный артист РФ, певец и композитор Александр Градский, режиссер Никита Михалков, а также советский и российский физик-теоретик Виталий Гинзбург. Среди спортсменов этого звания удостоились хоккеист Александр Овечкин, футболист Артем Дзюба, борцы Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко. Опрос провели 4—5 декабря среди 1500 человек из 53 регионов. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, кого россияне считают авторитетами. По результатам опроса, Путина назвали 16% граждан. Также жители страны заявили, что авторитетами для них являются министр обороны Сергей Шойгу (5%) и глава МИД Сергей Лавров (4%) и председатель правительства Михаил Мишустин (3%), передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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