Украинские националисты морили голодом жителей Мариуполя

04 апреля 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Жители Мариуполя обрадовались российским военнослужащим и войскам ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты морили голодом население Мариуполя. Об этом рассказали сами жители города. «Встретились с ДНР [российские военнослужащие и войска ДНР], на душе стало легче. Чеченцы даже колбасой угостили. Понимаете? <…> Мы хлеб сутки нюхали, боялись есть», — говорит житель Мариуполя на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале «Звезда». Ранее стало известно, что российская армия в ходе спецоперации на Украине освободила большую часть Мариуполя. Об этом сообщил глава Чечни Кадыров. По его словам, в промышленном районе Мариуполя периодически возникают небольшие очаги сопротивления, которые подавляют российские военные. Он сообщил, что националисты все еще занимают огневые позиции среди жилых домов. Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. Ее целями стали денацификация и демилитаризация, сказал президент России Владимир Путин. Он отмечал, что в задачи российских военных входит поражение военной инфраструктуры и техники ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан. Российские военные также заблокировали Харьков, Сумы и Николаев. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские националисты морили голодом население Мариуполя. Об этом рассказали сами жители города. «Встретились с ДНР [российские военнослужащие и войска ДНР], на душе стало легче. Чеченцы даже колбасой угостили. Понимаете? <…> Мы хлеб сутки нюхали, боялись есть», — говорит житель Мариуполя на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале «Звезда». Ранее стало известно, что российская армия в ходе спецоперации на Украине освободила большую часть Мариуполя. Об этом сообщил глава Чечни Кадыров. По его словам, в промышленном районе Мариуполя периодически возникают небольшие очаги сопротивления, которые подавляют российские военные. Он сообщил, что националисты все еще занимают огневые позиции среди жилых домов. Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. Ее целями стали денацификация и демилитаризация, сказал президент России Владимир Путин. Он отмечал, что в задачи российских военных входит поражение военной инфраструктуры и техники ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан. Российские военные также заблокировали Харьков, Сумы и Николаев.