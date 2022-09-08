Путин назвал знаковым событием открытие мемориала «Саур-Могила» в ДНР

09 сентября 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

Путин обратился участникам церемонии открытия мемориала «Саур-Могила» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Открытие восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» в Шахетрском районе Донецкой народной республике (ДНР) является знаковым событием для жителей Донбасса, граждан России и ветеранов Великой Отечественной войны. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. «Сегодня для всех нас — жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны — большое, знаковое событие — открытие восстановленного мемориального комплекса „Саур-Могила“. Его восстановление — это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков <…> при наступлении Красной армии летом 1943 года», — сказал Путин. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля. Президент также поблагодарил всех, кто участвовал в возрождении комплекса, подчеркнув, что эта идея родилась еще несколько лет назад. «И то, что она воплощена в жизнь, — заслуга многих людей и организаций, государственных и общественных структур. Успехов вам и всего самого наилучшего», — заключил Путин. Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году, во время освобождения Донбасса, он был одной из стратегических точек линии укреплений гитлеровской армии. В 1967 году на этом месте открыли мемориальный комплекс. Однако в 2014 году во время ожесточенных боев между силами ДНР и украинскими националистами памятник получил сильные повреждения. Его восстановлением занялись Российское военно-историческое общество, Военно-строительный комплекс Минобороны России, а также российские студенческие отряды из 18 регионов страны. На «Саур-Могиле» увековечат имена героев российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Открытие восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» в Шахетрском районе Донецкой народной республике (ДНР) является знаковым событием для жителей Донбасса, граждан России и ветеранов Великой Отечественной войны. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. «Сегодня для всех нас — жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны — большое, знаковое событие — открытие восстановленного мемориального комплекса „Саур-Могила“. Его восстановление — это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков <…> при наступлении Красной армии летом 1943 года», — сказал Путин. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля. Президент также поблагодарил всех, кто участвовал в возрождении комплекса, подчеркнув, что эта идея родилась еще несколько лет назад. «И то, что она воплощена в жизнь, — заслуга многих людей и организаций, государственных и общественных структур. Успехов вам и всего самого наилучшего», — заключил Путин. Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году, во время освобождения Донбасса, он был одной из стратегических точек линии укреплений гитлеровской армии. В 1967 году на этом месте открыли мемориальный комплекс. Однако в 2014 году во время ожесточенных боев между силами ДНР и украинскими националистами памятник получил сильные повреждения. Его восстановлением занялись Российское военно-историческое общество, Военно-строительный комплекс Минобороны России, а также российские студенческие отряды из 18 регионов страны. На «Саур-Могиле» увековечат имена героев российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.