Военные назвали два приоритетных направления для ВСУ

Полковник Тимошенко: для наступления ВСУ нужно Сватово и Мелитополь

07 декабря 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

ВСУ хотят разрушить систему логистики вооруженных сил России, считает Михаил Тимошенко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выход на Сватово и Кременную (ЛНР), а также Мелитополь и Бердянск (Запорожская область) нужны ВСУ для разрушения логистики вооруженных сил России и блокировки подходов к Крыму. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. «Как мне представляется, есть два направления, по которым ВСУ хотели бы пойти и что-то сотворить. Во-первых, это Сватово и Кременная. И это понятно, потому что тут можно выйти к Старобельску и серьезно разрушить нашу систему логистики. И второе направление на Мелитополь и Бердянск от Запорожья. Потому что так ты выходишь к Азовскому морю, в Крым, Херсонскую область. Чтобы открыть путь к полуострову или хотя бы блокировать его. А эти направления расположены на разных концах фронта, на разных флангах. И для нас они сложны тем, что если мы перебрасываем какие-то подкрепления туда, делать это приходится по дуге. А ВСУ могут передислоцировать свои силы практически по диаметру. Там железных дорог много. То есть 600 км железных дорог для них вместо 1000 с хвостом для нас», — объяснил Михаил Тимошенко. В беседе с URA.RU командир добровольческого батальона «Русский легион» Сергей Фомченков, находящийся в зоне специальной военной операции, согласился, что ВСУ всеми силами стремится перерезать трассу Сватово-Кременная. «ВСУ регулярно предпринимают атаки на наши позиции по всей линии соприкосновения, при этом неся большие потери в живой силе и бронетехнике. В основном противник стремится перерезать трассу Сватово-Кременная, окружить Сватово и отрезать Северодонецкую агломерацию от основных путей снабжения. Мы держим оборону на этом направлении. И не намерены дать возможности противнику реализовать планы», — подчеркнул он. По словам корреспондента URA.RU Евгения Линина, не имея возможности прорвать линию российской обороны, вооруженные силы Украины проводят диверсии. «Фронт стабилен везде. У ВСУ сейчас нет возможности собрать такую группировку, которая могла бы прорвать глубоко эшелонированную, созданную войсками ВС РФ оборону. При наступлении противник должен сосредоточить в группировке количество войск в 2-3 раза больше, чем обороняющаяся сторона, то есть создать 2-3х-кратное превосходство в живой силе и желательно технике. Это минимум. По американским стандартам превосходство должно быть шестикратное. В итоге они не могут атаковать напрямую и используют различные диверсионные методы ведения военных действий», — добавил он. Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ планировали в начале декабря возобновить масштабное наступление на Луганскую народную республику. Их целью будет являться Сватово и Кременная. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выход на Сватово и Кременную (ЛНР), а также Мелитополь и Бердянск (Запорожская область) нужны ВСУ для разрушения логистики вооруженных сил России и блокировки подходов к Крыму. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. «Как мне представляется, есть два направления, по которым ВСУ хотели бы пойти и что-то сотворить. Во-первых, это Сватово и Кременная. И это понятно, потому что тут можно выйти к Старобельску и серьезно разрушить нашу систему логистики. И второе направление на Мелитополь и Бердянск от Запорожья. Потому что так ты выходишь к Азовскому морю, в Крым, Херсонскую область. Чтобы открыть путь к полуострову или хотя бы блокировать его. А эти направления расположены на разных концах фронта, на разных флангах. И для нас они сложны тем, что если мы перебрасываем какие-то подкрепления туда, делать это приходится по дуге. А ВСУ могут передислоцировать свои силы практически по диаметру. Там железных дорог много. То есть 600 км железных дорог для них вместо 1000 с хвостом для нас», — объяснил Михаил Тимошенко. В беседе с URA.RU командир добровольческого батальона «Русский легион» Сергей Фомченков, находящийся в зоне специальной военной операции, согласился, что ВСУ всеми силами стремится перерезать трассу Сватово-Кременная. «ВСУ регулярно предпринимают атаки на наши позиции по всей линии соприкосновения, при этом неся большие потери в живой силе и бронетехнике. В основном противник стремится перерезать трассу Сватово-Кременная, окружить Сватово и отрезать Северодонецкую агломерацию от основных путей снабжения. Мы держим оборону на этом направлении. И не намерены дать возможности противнику реализовать планы», — подчеркнул он. По словам корреспондента URA.RU Евгения Линина, не имея возможности прорвать линию российской обороны, вооруженные силы Украины проводят диверсии. «Фронт стабилен везде. У ВСУ сейчас нет возможности собрать такую группировку, которая могла бы прорвать глубоко эшелонированную, созданную войсками ВС РФ оборону. При наступлении противник должен сосредоточить в группировке количество войск в 2-3 раза больше, чем обороняющаяся сторона, то есть создать 2-3х-кратное превосходство в живой силе и желательно технике. Это минимум. По американским стандартам превосходство должно быть шестикратное. В итоге они не могут атаковать напрямую и используют различные диверсионные методы ведения военных действий», — добавил он. Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ планировали в начале декабря возобновить масштабное наступление на Луганскую народную республику. Их целью будет являться Сватово и Кременная.