Депутат Госдумы рассказал, как мобилизованным удалось сбежать со спецоперации

Депутат Госдумы Гурулев объяснил побег мобилизованных активными боями

27 декабря 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Об уходе военного с оружием из зоны СВО тут же сообщается руководству, напомнил Андрей Гурулев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За передвижениями военнослужащих во время активных боевых действий в зоне СВО очень сложно уследить, поэтому они могут поддаться дезертирству вместе с оружием. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Ранее telegram-канал Mash сообщил о задержании в Подмосковье восьмерых мобилизованных. Они были в камуфляже и с оружием в руках. В планах мобилизованных было — вернуться в Калининградскую область, откуда шел призыв. Для этого они покинули зону спецоперации на Украине, доехали на попутном транспорте до Подмосковья, и там сдалась полиции. «В любом варианте, когда кто-то уходит с оружием, моментально идет доклад. Другой вопрос, что в зоне боевых действий, если они идут активно, трудно уследить, что и где происходит. Если мобилизованные в такой ситуации покинули фронт, то это явные дезертиры и предатели. Поэтому они четко должны ответить по закону за то, что они сделали», — объяснил Андрей Гурулев Депутат Госдумы подчеркнул, что самовольный уход военнослужащих с зоны проведения спецоперации является преступлением. «Покидания военнослужащими зоны СВО на Украине — это не что иное, как воинское преступление. Как мобилизованные покинули часть, и каким образом это сделали — должны разбираться компетентные органы. Для этого есть военная прокуратура и военно-следственные органы», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За передвижениями военнослужащих во время активных боевых действий в зоне СВО очень сложно уследить, поэтому они могут поддаться дезертирству вместе с оружием. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Ранее telegram-канал Mash сообщил о задержании в Подмосковье восьмерых мобилизованных. Они были в камуфляже и с оружием в руках. В планах мобилизованных было — вернуться в Калининградскую область, откуда шел призыв. Для этого они покинули зону спецоперации на Украине, доехали на попутном транспорте до Подмосковья, и там сдалась полиции. «В любом варианте, когда кто-то уходит с оружием, моментально идет доклад. Другой вопрос, что в зоне боевых действий, если они идут активно, трудно уследить, что и где происходит. Если мобилизованные в такой ситуации покинули фронт, то это явные дезертиры и предатели. Поэтому они четко должны ответить по закону за то, что они сделали», — объяснил Андрей Гурулев Депутат Госдумы подчеркнул, что самовольный уход военнослужащих с зоны проведения спецоперации является преступлением. «Покидания военнослужащими зоны СВО на Украине — это не что иное, как воинское преступление. Как мобилизованные покинули часть, и каким образом это сделали — должны разбираться компетентные органы. Для этого есть военная прокуратура и военно-следственные органы», — добавил он.