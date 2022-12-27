Депутат Госдумы рассказал, как мобилизованным удалось сбежать со спецоперации

Депутат Госдумы Гурулев объяснил побег мобилизованных активными боями
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Об уходе военного с оружием из зоны СВО тут же сообщается руководству, напомнил Андрей Гурулев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За передвижениями военнослужащих во время активных боевых действий в зоне СВО очень сложно уследить, поэтому они могут поддаться дезертирству вместе с оружием. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Ранее telegram-канал Mash сообщил о задержании в Подмосковье восьмерых мобилизованных. Они были в камуфляже и с оружием в руках. В планах мобилизованных было — вернуться в Калининградскую область, откуда шел призыв. Для этого они покинули зону спецоперации на Украине, доехали на попутном транспорте до Подмосковья, и там сдалась полиции.

«В любом варианте, когда кто-то уходит с оружием, моментально идет доклад. Другой вопрос, что в зоне боевых действий, если они идут активно, трудно уследить, что и где происходит. Если мобилизованные в такой ситуации покинули фронт, то это явные дезертиры и предатели. Поэтому они четко должны ответить по закону за то, что они сделали», — объяснил Андрей Гурулев

Депутат Госдумы подчеркнул, что самовольный уход военнослужащих с зоны проведения спецоперации является преступлением. «Покидания военнослужащими зоны СВО на Украине — это не что иное, как воинское преступление. Как мобилизованные покинули часть, и каким образом это сделали — должны разбираться компетентные органы. Для этого есть военная прокуратура и военно-следственные органы», — добавил он.

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За передвижениями военнослужащих во время активных боевых действий в зоне СВО очень сложно уследить, поэтому они могут поддаться дезертирству вместе с оружием. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Ранее telegram-канал Mash сообщил о задержании в Подмосковье восьмерых мобилизованных. Они были в камуфляже и с оружием в руках. В планах мобилизованных было — вернуться в Калининградскую область, откуда шел призыв. Для этого они покинули зону спецоперации на Украине, доехали на попутном транспорте до Подмосковья, и там сдалась полиции. «В любом варианте, когда кто-то уходит с оружием, моментально идет доклад. Другой вопрос, что в зоне боевых действий, если они идут активно, трудно уследить, что и где происходит. Если мобилизованные в такой ситуации покинули фронт, то это явные дезертиры и предатели. Поэтому они четко должны ответить по закону за то, что они сделали», — объяснил Андрей Гурулев Депутат Госдумы подчеркнул, что самовольный уход военнослужащих с зоны проведения спецоперации является преступлением. «Покидания военнослужащими зоны СВО на Украине — это не что иное, как воинское преступление. Как мобилизованные покинули часть, и каким образом это сделали — должны разбираться компетентные органы. Для этого есть военная прокуратура и военно-следственные органы», — добавил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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