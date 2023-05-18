Американский инвестор предрек конец МВФ и Всемирному банку

Инвестор Джим Роджерс: МВФ и Всемирный банк исчезнут из-за своих глобальных ошибок
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Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что МВФ и Всемирный банк могут исчезнуть из-за своих глобальных ошибок Фото:

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк США могут исчезнуть из-за своих неточных прогнозов. Об этом заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.

«Насколько я могу судить, они никогда не делают верных оценок. А те, кто всегда ошибаются, в конечном итоге исчезают», — сообщил Роджерс в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что потребуется много времени для исчезновения организаций, потому что в мире они все еще имеют большой вес.

Инвестор также сомневается в Федеральной резервной системе (ФРС) США. «В США было три центральных банка за всю историю. Первые два исчезли, потому что делали слишком много ошибок. А тот, который мы имеем сейчас, тоже часто ошибается, поэтому в конечном итоге канет в небытие», — рассказал он.

Ранее Роджерс заявлял, что США уступят место новой мировой сверхдержаве — Китаю. Предпосылки к этому уже видны. Также инвестор рассказывал, что из-за огромного государственного долга США доллар теряет статус лидирующей валюты. Его слова передает телеканал 360.

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Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк США могут исчезнуть из-за своих неточных прогнозов. Об этом заявил известный американский инвестор Джим Роджерс. «Насколько я могу судить, они никогда не делают верных оценок. А те, кто всегда ошибаются, в конечном итоге исчезают», — сообщил Роджерс в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что потребуется много времени для исчезновения организаций, потому что в мире они все еще имеют большой вес. Инвестор также сомневается в Федеральной резервной системе (ФРС) США. «В США было три центральных банка за всю историю. Первые два исчезли, потому что делали слишком много ошибок. А тот, который мы имеем сейчас, тоже часто ошибается, поэтому в конечном итоге канет в небытие», — рассказал он. Ранее Роджерс заявлял, что США уступят место новой мировой сверхдержаве — Китаю. Предпосылки к этому уже видны. Также инвестор рассказывал, что из-за огромного государственного долга США доллар теряет статус лидирующей валюты. Его слова передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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