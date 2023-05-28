Депутат Бундестага Хардт испугался последствий из-за решения Эрдогана на саммите НАТО

Первым испытанием для Германии и Евросоюза станет решение главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу о членстве Швеции в НАТО и его действия на саммите, который состоится в июле. Об этом заявил эксперт оппозиционного Христианско-демократического союза по внешней политике, депутат Бундестага Юрген Хардт.
«Первым испытанием станут решение Эрдогана по вопросу о членстве Швеции в НАТО и его действия на саммите альянса в середине июля», — передает слова Хардта агентство DPA. Он добавил, что Германия и ЕС обязаны быстрее прояснить вопрос, как добиться конструктивного сотрудничества с Турцией.
Ранее Швеция официально заявила, что подает заявку на членство в НАТО. Уточнялось, что после одобрения заявки на вступление в НАТО власти Швеции выступят против размещения ядерного оружия, пишет «Ридус». При этом Эрдоган считает, что Турция не поддерживает вступление Швеции в НАТО. Основной причиной негативного отношения Анкары к появлению страны в альянсе он назвал свободное разгуливание по территории Швеции террористических группировок, пишет «Национальная служба новостей».
Первым испытанием для Германии и Евросоюза станет решение главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу о членстве Швеции в НАТО и его действия на саммите, который состоится в июле. Об этом заявил эксперт оппозиционного Христианско-демократического союза по внешней политике, депутат Бундестага Юрген Хардт. «Первым испытанием станут решение Эрдогана по вопросу о членстве Швеции в НАТО и его действия на саммите альянса в середине июля», — передает слова Хардта агентство DPA. Он добавил, что Германия и ЕС обязаны быстрее прояснить вопрос, как добиться конструктивного сотрудничества с Турцией. Ранее Швеция официально заявила, что подает заявку на членство в НАТО. Уточнялось, что после одобрения заявки на вступление в НАТО власти Швеции выступят против размещения ядерного оружия, пишет «Ридус». При этом Эрдоган считает, что Турция не поддерживает вступление Швеции в НАТО. Основной причиной негативного отношения Анкары к появлению страны в альянсе он назвал свободное разгуливание по территории Швеции террористических группировок, пишет «Национальная служба новостей».