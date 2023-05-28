28 мая 2023

Депутат Бундестага Хардт испугался последствий из-за решения Эрдогана на саммите НАТО

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Решение Эрдогана по вопросу о членстве Швеции в НАТО станет первым испытанием для ЕС Фото:
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Первым испытанием для Германии и Евросоюза станет решение главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу о членстве Швеции в НАТО и его действия на саммите, который состоится в июле. Об этом заявил эксперт оппозиционного Христианско-демократического союза по внешней политике, депутат Бундестага Юрген Хардт.

«Первым испытанием станут решение Эрдогана по вопросу о членстве Швеции в НАТО и его действия на саммите альянса в середине июля», — передает слова Хардта агентство DPA. Он добавил, что Германия и ЕС обязаны быстрее прояснить вопрос, как добиться конструктивного сотрудничества с Турцией.

Ранее Швеция официально заявила, что подает заявку на членство в НАТО. Уточнялось, что после одобрения заявки на вступление в НАТО власти Швеции выступят против размещения ядерного оружия, пишет «Ридус». При этом Эрдоган считает, что Турция не поддерживает вступление Швеции в НАТО. Основной причиной негативного отношения Анкары к появлению страны в альянсе он назвал свободное разгуливание по территории Швеции террористических группировок, пишет «Национальная служба новостей».

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Первым испытанием для Германии и Евросоюза станет решение главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу о членстве Швеции в НАТО и его действия на саммите, который состоится в июле. Об этом заявил эксперт оппозиционного Христианско-демократического союза по внешней политике, депутат Бундестага Юрген Хардт. «Первым испытанием станут решение Эрдогана по вопросу о членстве Швеции в НАТО и его действия на саммите альянса в середине июля», — передает слова Хардта агентство DPA. Он добавил, что Германия и ЕС обязаны быстрее прояснить вопрос, как добиться конструктивного сотрудничества с Турцией. Ранее Швеция официально заявила, что подает заявку на членство в НАТО. Уточнялось, что после одобрения заявки на вступление в НАТО власти Швеции выступят против размещения ядерного оружия, пишет «Ридус». При этом Эрдоган считает, что Турция не поддерживает вступление Швеции в НАТО. Основной причиной негативного отношения Анкары к появлению страны в альянсе он назвал свободное разгуливание по территории Швеции террористических группировок, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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