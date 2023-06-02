Кравцов предложил ограничить интернет для детей до 15 лет

Детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и социальными сетями. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«До 15 лет — это период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые, это не только мое личное мнение», — сказал он в интервью Первому каналу.
Госдума РФ намерена вводить ограничения доступа к деструктивному контенту для подростков в социальных сетях. Об этом заявляла зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. Ранее специалисты Государственного университета управления провели исследования о поведении детей в интернете. По его результатам было предложено регистрировать детей младше 14 лет их родителям в социальных сетях.
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