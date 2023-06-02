Кравцов предложил ограничить интернет для детей до 15 лет

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Кравцов напомнил о вреде интернета для детей Фото:

Детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и социальными сетями. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«До 15 лет — это период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые, это не только мое личное мнение», — сказал он в интервью Первому каналу.

Госдума РФ намерена вводить ограничения доступа к деструктивному контенту для подростков в социальных сетях. Об этом заявляла зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. Ранее специалисты Государственного университета управления провели исследования о поведении детей в интернете. По его результатам было предложено регистрировать детей младше 14 лет их родителям в социальных сетях.

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Детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и социальными сетями. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «До 15 лет — это период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые, это не только мое личное мнение», — сказал он в интервью Первому каналу. Госдума РФ намерена вводить ограничения доступа к деструктивному контенту для подростков в социальных сетях. Об этом заявляла зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. Ранее специалисты Государственного университета управления провели исследования о поведении детей в интернете. По его результатам было предложено регистрировать детей младше 14 лет их родителям в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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