Кравцов предложил ограничить интернет для детей до 15 лет

02 июня 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Кравцов напомнил о вреде интернета для детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и социальными сетями. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «До 15 лет — это период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые, это не только мое личное мнение», — сказал он в интервью Первому каналу. Госдума РФ намерена вводить ограничения доступа к деструктивному контенту для подростков в социальных сетях. Об этом заявляла зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. Ранее специалисты Государственного университета управления провели исследования о поведении детей в интернете. По его результатам было предложено регистрировать детей младше 14 лет их родителям в социальных сетях.

Детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и социальными сетями. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «До 15 лет — это период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые, это не только мое личное мнение», — сказал он в интервью Первому каналу. Госдума РФ намерена вводить ограничения доступа к деструктивному контенту для подростков в социальных сетях. Об этом заявляла зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. Ранее специалисты Государственного университета управления провели исследования о поведении детей в интернете. По его результатам было предложено регистрировать детей младше 14 лет их родителям в социальных сетях.