В соцсетях разгоняют фейки о потерявших память солдатах

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Семья раненого военного нашлась Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В социальных сетях активно распространяют фотографии молодых людей с одинаковым текстом о том, что они солдаты, которые потеряли память и находятся в госпитале Донецка. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что семья одного раненого солдата уже нашлась, а информация о втором является недостоверной.

«В Донецке в госпитале лежит парень, на вид лет 20, потерял память, ищут его семью. По некоторым данным, молодой человек является уроженцем Дагестана, по другой информации — его зовут Валерий, но не упоминают откуда он», — говорится в распространяемом в социальных сетях сообщении.

Этот текст активно репостили, прикрепляя к нему фотографии разных людей. Достоверной оказалась информация только об одном человеке — Алексее Шестозубе. Его историю опубликовала жительница Донецка Татьяна Литвиничева. О розыске семьи солдата также сообщали «Вести. Приморье». На фотографии в соцсетях откликнулась сестра военного, а найти его семью помогла редакция telegram-канала Mash.

Пост о другом военном, который якобы также потерял память и лежит в госпитале Донецка, оказался фейком. Информации о его поиске нет ни в одном официальном источнике. На момент написания новости пост в соцсетях с его фотографией и объявлением о розыске семьи удалили.

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В социальных сетях активно распространяют фотографии молодых людей с одинаковым текстом о том, что они солдаты, которые потеряли память и находятся в госпитале Донецка. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что семья одного раненого солдата уже нашлась, а информация о втором является недостоверной. «В Донецке в госпитале лежит парень, на вид лет 20, потерял память, ищут его семью. По некоторым данным, молодой человек является уроженцем Дагестана, по другой информации — его зовут Валерий, но не упоминают откуда он», — говорится в распространяемом в социальных сетях сообщении. Этот текст активно репостили, прикрепляя к нему фотографии разных людей. Достоверной оказалась информация только об одном человеке — Алексее Шестозубе. Его историю опубликовала жительница Донецка Татьяна Литвиничева. О розыске семьи солдата также сообщали «Вести. Приморье». На фотографии в соцсетях откликнулась сестра военного, а найти его семью помогла редакция telegram-канала Mash. Пост о другом военном, который якобы также потерял память и лежит в госпитале Донецка, оказался фейком. Информации о его поиске нет ни в одном официальном источнике. На момент написания новости пост в соцсетях с его фотографией и объявлением о розыске семьи удалили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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