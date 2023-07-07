В соцсетях разгоняют фейки о потерявших память солдатах

07 июля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Семья раненого военного нашлась Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях активно распространяют фотографии молодых людей с одинаковым текстом о том, что они солдаты, которые потеряли память и находятся в госпитале Донецка. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что семья одного раненого солдата уже нашлась, а информация о втором является недостоверной. «В Донецке в госпитале лежит парень, на вид лет 20, потерял память, ищут его семью. По некоторым данным, молодой человек является уроженцем Дагестана, по другой информации — его зовут Валерий, но не упоминают откуда он», — говорится в распространяемом в социальных сетях сообщении. Этот текст активно репостили, прикрепляя к нему фотографии разных людей. Достоверной оказалась информация только об одном человеке — Алексее Шестозубе. Его историю опубликовала жительница Донецка Татьяна Литвиничева. О розыске семьи солдата также сообщали «Вести. Приморье». На фотографии в соцсетях откликнулась сестра военного, а найти его семью помогла редакция telegram-канала Mash. Пост о другом военном, который якобы также потерял память и лежит в госпитале Донецка, оказался фейком. Информации о его поиске нет ни в одном официальном источнике. На момент написания новости пост в соцсетях с его фотографией и объявлением о розыске семьи удалили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В социальных сетях активно распространяют фотографии молодых людей с одинаковым текстом о том, что они солдаты, которые потеряли память и находятся в госпитале Донецка. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что семья одного раненого солдата уже нашлась, а информация о втором является недостоверной. «В Донецке в госпитале лежит парень, на вид лет 20, потерял память, ищут его семью. По некоторым данным, молодой человек является уроженцем Дагестана, по другой информации — его зовут Валерий, но не упоминают откуда он», — говорится в распространяемом в социальных сетях сообщении. Этот текст активно репостили, прикрепляя к нему фотографии разных людей. Достоверной оказалась информация только об одном человеке — Алексее Шестозубе. Его историю опубликовала жительница Донецка Татьяна Литвиничева. О розыске семьи солдата также сообщали «Вести. Приморье». На фотографии в соцсетях откликнулась сестра военного, а найти его семью помогла редакция telegram-канала Mash. Пост о другом военном, который якобы также потерял память и лежит в госпитале Донецка, оказался фейком. Информации о его поиске нет ни в одном официальном источнике. На момент написания новости пост в соцсетях с его фотографией и объявлением о розыске семьи удалили.