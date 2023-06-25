Израиль отчитает посла Украины за его слова о связях Иерусалима с Россией

25 июня 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Израиль сделает выговор послу Украины Корничуку Фото: Анна Майорова © URA.RU МИД Израиля вызовет посла Украины Евгения Корничука. Ранее дипломат опубликовал заявление, в котором высказался против политики Тель-Авива. «МИД планирует вызвать посла Украины в Израиле Евгения Корничука для вынесения выговора», — сообщает израильская газета The Jerusalem Post. Там отмечают, что Израиль сделает выговор послу Корничуку за заявления посольства против политики Тель-Авива в отношении конфликта на Украине. Корничук заявлял, что Израиль не предоставляет оружие Киеву, поскольку «хочет угодить россиянам». Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского упрекнул Израиль за неучастие в конфликте на Украине. Глава офиса Андрей Ермак считает, что Тель-Авив должен оказывать больше помощи Киеву. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна опасается попадания ее вооружения в руки Ирана.

МИД Израиля вызовет посла Украины Евгения Корничука. Ранее дипломат опубликовал заявление, в котором высказался против политики Тель-Авива. «МИД планирует вызвать посла Украины в Израиле Евгения Корничука для вынесения выговора», — сообщает израильская газета The Jerusalem Post. Там отмечают, что Израиль сделает выговор послу Корничуку за заявления посольства против политики Тель-Авива в отношении конфликта на Украине. Корничук заявлял, что Израиль не предоставляет оружие Киеву, поскольку «хочет угодить россиянам». Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского упрекнул Израиль за неучастие в конфликте на Украине. Глава офиса Андрей Ермак считает, что Тель-Авив должен оказывать больше помощи Киеву. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна опасается попадания ее вооружения в руки Ирана.