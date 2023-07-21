В Венесуэле раскрыли истинного виновника провала зерновой сделки

Депутат Лобо: РФ покинула зерновую сделку из-за воинственной позиции НАТО

22 июля 2023 в 07:46 Размер текста - 17 +

В выходе РФ из зерновой сделки виновата НАТО, сказал Рамон Лобо Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Причиной выхода России из зерновой сделки стала воинственная позиция НАТО. Такое заявление сделал экономист, депутат правящей партии Венесуэлы PSUV Рамон Лобо. «Стоит отметить, что это (выход Москвы из договора — прим. URA.RU) является одним из следствий того беспорядка, который НАТО творит с российским народом. Я могу сделать вывод, что это действие также является ответом на воинственную позицию, которой НАТО придерживается в отношении РФ», — заявил Рамон Лобо, передает РИА Новости. Россия прекратила участие в зерновой сделке 18 июля. Позже глава Министерства иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Анкара намерена настаивает на возвращении Москвы к черноморской инициативе, передает «Национальная служба новостей». Однако первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что возвращение РФ возможно только, если будут выполнены определенные условия. Среди них разблокировка российских активов и восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки, пишет RT.

Причиной выхода России из зерновой сделки стала воинственная позиция НАТО. Такое заявление сделал экономист, депутат правящей партии Венесуэлы PSUV Рамон Лобо. «Стоит отметить, что это (выход Москвы из договора — прим. URA.RU) является одним из следствий того беспорядка, который НАТО творит с российским народом. Я могу сделать вывод, что это действие также является ответом на воинственную позицию, которой НАТО придерживается в отношении РФ», — заявил Рамон Лобо, передает РИА Новости. Россия прекратила участие в зерновой сделке 18 июля. Позже глава Министерства иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Анкара намерена настаивает на возвращении Москвы к черноморской инициативе, передает «Национальная служба новостей». Однако первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что возвращение РФ возможно только, если будут выполнены определенные условия. Среди них разблокировка российских активов и восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки, пишет RT.