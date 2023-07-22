ВСУ стали применять с дронов новые термобарические мины

23 июля 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

ВСУ применяет новые термобарические мины на основе РПГ-7 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные армии Украины начали использовать новые мины на основе термобарического боеприпаса. Они реагируют на приближение человека или техники и могут устанавливаться с помощью дронов, уточнил сапер с позывным «Рахматулла» из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса. «Они (ВСУ — прим. URA.RU) дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение либо техники, либо человека», — цитируют слова сапера РИА Новости. Специалист уточнил, что боеприпас специально настроен и срабатывает при приближении к нему цели. Сапер добавил, что новые мины делают из термобарического боеприпаса, который использовался в советских ручных гранатометах РПГ-7. По его словам, с таким видом мин саперы России уже научились работать. Ранее было обнаружено применение украинскими силами запрещенных противопехотных мин против российских войск. Кроме того, было зафиксировано использование ВСУ запрещенных химических боеприпасов.

Военные армии Украины начали использовать новые мины на основе термобарического боеприпаса. Они реагируют на приближение человека или техники и могут устанавливаться с помощью дронов, уточнил сапер с позывным «Рахматулла» из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса. «Они (ВСУ — прим. URA.RU) дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение либо техники, либо человека», — цитируют слова сапера РИА Новости. Специалист уточнил, что боеприпас специально настроен и срабатывает при приближении к нему цели. Сапер добавил, что новые мины делают из термобарического боеприпаса, который использовался в советских ручных гранатометах РПГ-7. По его словам, с таким видом мин саперы России уже научились работать. Ранее было обнаружено применение украинскими силами запрещенных противопехотных мин против российских войск. Кроме того, было зафиксировано использование ВСУ запрещенных химических боеприпасов.