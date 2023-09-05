FT: главная задача нового главы Минобороны Украины — просить оружие у Запада

Рустем Умеров заменил Алексея Резникова на своем постуФото: president.gov.ua
Главная роль нового министра обороны Украины Рустема Умерова будет заключаться в том, чтобы оказывать давление на Запад с целью предоставления большего количество вооружения. Об этом заявил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
«Рустем Умеров, вероятно, обнаружит, что давление на западных союзников с целью увеличения поставок оружия остается ключевой частью его новой роли», — предают журналисты международной газеты Financial Times слова Тимофея Милованова. Авторы материала, ссылаясь на слова украинских чиновников и общественников пишут, что Умерова назначили на должность, чтобы тот искоренил попытки по решению коррупционных проблем.
В начале сентября бывший министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку со своей должности. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский назначил на освободившуюся должность Умерова. Немецкие журналисты уверены, что Резникова уволили из-за коррупционных скандалов при Минобороны страны.
Главная роль нового министра обороны Украины Рустема Умерова будет заключаться в том, чтобы оказывать давление на Запад с целью предоставления большего количество вооружения. Об этом заявил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. «Рустем Умеров, вероятно, обнаружит, что давление на западных союзников с целью увеличения поставок оружия остается ключевой частью его новой роли», — предают журналисты международной газеты Financial Times слова Тимофея Милованова. Авторы материала, ссылаясь на слова украинских чиновников и общественников пишут, что Умерова назначили на должность, чтобы тот искоренил попытки по решению коррупционных проблем. В начале сентября бывший министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку со своей должности. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский назначил на освободившуюся должность Умерова. Немецкие журналисты уверены, что Резникова уволили из-за коррупционных скандалов при Минобороны страны.