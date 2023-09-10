В Тюменской области озвучили явку на выборах губернатора

На 16:00 10 сентября явка на выборах главы Тюменской области составила 29,23%

10 сентября 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Выборы главы Тюменской области продлятся до 20:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 На 16:00 10 сентября на выборах губернатора Тюменской области проголосовали 29,23% избирателей юга региона, ЯНАО и ХМАО. Такие данные представил председатель областного избиркома Игорь Халин. «Общая явка по состоянию на 16:00 достигла 29,23%. На юге Тюменской области показатель более 30%», — рассказал глава избирательной комиссии региона Игорь Халин. В ХМАО проголосовали 31,29% избирателей. В ЯНАО — 52,27%. Оперативные подробности URA.RU публикует в своей трансляции.

На 16:00 10 сентября на выборах губернатора Тюменской области проголосовали 29,23% избирателей юга региона, ЯНАО и ХМАО. Такие данные представил председатель областного избиркома Игорь Халин. «Общая явка по состоянию на 16:00 достигла 29,23%. На юге Тюменской области показатель более 30%», — рассказал глава избирательной комиссии региона Игорь Халин. В ХМАО проголосовали 31,29% избирателей. В ЯНАО — 52,27%. Оперативные подробности URA.RU публикует в своей трансляции.