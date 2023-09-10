В Тюменской области озвучили явку на выборах губернатора

На 16:00 10 сентября явка на выборах главы Тюменской области составила 29,23%
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Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург , выборы, голосование, выборы2022
Выборы главы Тюменской области продлятся до 20:00 Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

На 16:00 10 сентября на выборах губернатора Тюменской области проголосовали 29,23% избирателей юга региона, ЯНАО и ХМАО. Такие данные представил председатель областного избиркома Игорь Халин.

«Общая явка по состоянию на 16:00 достигла 29,23%. На юге Тюменской области показатель более 30%», — рассказал глава избирательной комиссии региона Игорь Халин.

В ХМАО проголосовали 31,29% избирателей. В ЯНАО — 52,27%. Оперативные подробности URA.RU публикует в своей трансляции.

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На 16:00 10 сентября на выборах губернатора Тюменской области проголосовали 29,23% избирателей юга региона, ЯНАО и ХМАО. Такие данные представил председатель областного избиркома Игорь Халин. «Общая явка по состоянию на 16:00 достигла 29,23%. На юге Тюменской области показатель более 30%», — рассказал глава избирательной комиссии региона Игорь Халин. В ХМАО проголосовали 31,29% избирателей. В ЯНАО — 52,27%. Оперативные подробности URA.RU публикует в своей трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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