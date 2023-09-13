Венгрия обвинила Украину в пятикратном росте цен на поставку российской нефти

Гергей Гуйяш назвал главной причиной инфляции в Венгрии увеличение цен на поставку российской нефти
Правительство Венгрии обвинило за высокую инфляцию в стране Украину, которая увеличила в пять раз плату за поставку российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«Главная причина инфляции состоит в том, что нам приходится платить за поставку топлива в пять раз больше. Повышение Украиной платы за транзит противоречит всем нормам», — заявил Гуйяш на встрече с журналистами, которая транслировалась телеканалом М1.
Ранее дрон Вооруженных сил Украины пытался атаковать нефтепровод «Дружба». Как сообщил telegram-канал Mash, его сбила российская система ПВО.
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