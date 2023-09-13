Венгрия обвинила Украину в пятикратном росте цен на поставку российской нефти

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Гергей Гуйяш назвал главной причиной инфляции в Венгрии увеличение цен на поставку российской нефти Фото:

Правительство Венгрии обвинило за высокую инфляцию в стране Украину, которая увеличила в пять раз плату за поставку российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Главная причина инфляции состоит в том, что нам приходится платить за поставку топлива в пять раз больше. Повышение Украиной платы за транзит противоречит всем нормам», — заявил Гуйяш на встрече с журналистами, которая транслировалась телеканалом М1.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины пытался атаковать нефтепровод «Дружба». Как сообщил telegram-канал Mash, его сбила российская система ПВО.

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Правительство Венгрии обвинило за высокую инфляцию в стране Украину, которая увеличила в пять раз плату за поставку российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. «Главная причина инфляции состоит в том, что нам приходится платить за поставку топлива в пять раз больше. Повышение Украиной платы за транзит противоречит всем нормам», — заявил Гуйяш на встрече с журналистами, которая транслировалась телеканалом М1. Ранее дрон Вооруженных сил Украины пытался атаковать нефтепровод «Дружба». Как сообщил telegram-канал Mash, его сбила российская система ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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