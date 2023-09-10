Mash: дрон ВСУ пытался оборвать поставки российской нефти в Европу. Видео

Mash: беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтепровод «Дружба»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, stock, бла,  дрон
Украинский дрон пытался атаковать нефтепровод «Дружба» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать нефтепровод «Дружба». Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать нефтепровод „Дружба“ в Новозыбковском районе Брянской области», — написали в канале. Там добавили, что его сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО). Повреждений и пострадавших нет, заключили в канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.

Нефтепровод «Дружба» проходит от Альметьевска (Татарстан) через Самару и Брянск в белорусский город Мозырь. Из него идут разветвления в Польшу и Украину (там ветка раздваивается на Венгрию и Словакию, Чехию). Киев не раз совершал удары БПЛА по нефтепроводу. Так, в августе ВСУ пытались атаковать нефтепровод «Дружба» с помощью беспилотников в Орловской области.

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Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать нефтепровод «Дружба». Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать нефтепровод „Дружба“ в Новозыбковском районе Брянской области», — написали в канале. Там добавили, что его сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО). Повреждений и пострадавших нет, заключили в канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен. Нефтепровод «Дружба» проходит от Альметьевска (Татарстан) через Самару и Брянск в белорусский город Мозырь. Из него идут разветвления в Польшу и Украину (там ветка раздваивается на Венгрию и Словакию, Чехию). Киев не раз совершал удары БПЛА по нефтепроводу. Так, в августе ВСУ пытались атаковать нефтепровод «Дружба» с помощью беспилотников в Орловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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