Зорькин оправдался за обвинения в том, что КС находится «под пятой Кремля»

12 декабря 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Зорькин заявил, что никто из Кремля не говорит судьям о том, как нужно разрешить дело Фото: пресс-служба президента РФ Председатель конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин опроверг мысли о том, что КС находится под покровительством Кремля. Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Я накануне нашей встречи прочитал: что это за суд, который практически не дискредитировал ни одного указа президента. Это подчеркивается так, что мы находимся под пятой Кремля, президента», — отметил Зорькин. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что на встрече присутствует полномочный представитель президента в конституционном суде Александр Коновалов. Зорькин продолжил, что никогда и никто из Кремля не говорил судьям о том, как нужно разрешить дело.

Председатель конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин опроверг мысли о том, что КС находится под покровительством Кремля. Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Я накануне нашей встречи прочитал: что это за суд, который практически не дискредитировал ни одного указа президента. Это подчеркивается так, что мы находимся под пятой Кремля, президента», — отметил Зорькин. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что на встрече присутствует полномочный представитель президента в конституционном суде Александр Коновалов. Зорькин продолжил, что никогда и никто из Кремля не говорил судьям о том, как нужно разрешить дело.