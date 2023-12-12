Зорькин оправдался за обвинения в том, что КС находится «под пятой Кремля»

Председатель конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин опроверг мысли о том, что КС находится под покровительством Кремля. Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Я накануне нашей встречи прочитал: что это за суд, который практически не дискредитировал ни одного указа президента. Это подчеркивается так, что мы находимся под пятой Кремля, президента», — отметил Зорькин. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24».
Он уточнил, что на встрече присутствует полномочный представитель президента в конституционном суде Александр Коновалов. Зорькин продолжил, что никогда и никто из Кремля не говорил судьям о том, как нужно разрешить дело.
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