Зорькин оправдался за обвинения в том, что КС находится «под пятой Кремля»

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Зорькин заявил, что никто из Кремля не говорит судьям о том, как нужно разрешить дело Фото:

Председатель конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин опроверг мысли о том, что КС находится под покровительством Кремля. Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Я накануне нашей встречи прочитал: что это за суд, который практически не дискредитировал ни одного указа президента. Это подчеркивается так, что мы находимся под пятой Кремля, президента», — отметил Зорькин. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24».

Он уточнил, что на встрече присутствует полномочный представитель президента в конституционном суде Александр Коновалов. Зорькин продолжил, что никогда и никто из Кремля не говорил судьям о том, как нужно разрешить дело.

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Председатель конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин опроверг мысли о том, что КС находится под покровительством Кремля. Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Я накануне нашей встречи прочитал: что это за суд, который практически не дискредитировал ни одного указа президента. Это подчеркивается так, что мы находимся под пятой Кремля, президента», — отметил Зорькин. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что на встрече присутствует полномочный представитель президента в конституционном суде Александр Коновалов. Зорькин продолжил, что никогда и никто из Кремля не говорил судьям о том, как нужно разрешить дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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