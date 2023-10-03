Кремль не согласен с решением Армении, позволяющим арестовать Путина

03 октября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину никогда не хотелось отказываться от посещения Армении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение Армении об утверждении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является некорректным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, РФ не согласна с заявлениями премьера Армении Никола Пашиняна в том, что у ОДКБ было недостаточно инструментов для обеспечения безопасности страны. «Мы сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту является некорректным. Мы по-прежнему считаем, что это некорректное решение», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, Пашинян не прав в заявлениях о том, что вступление Армении в МУС было принято из-за недостаточности инструментов ОДКБ для обеспечения безопасности страны. Песков отметил, что президенту РФ Владимиру Путину никогда не хотелось отказываться от посещения Армении. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что МУС является непризнанной структурой для России. По словам Пескова, в РФ считают незаконным и ничтожным решение МУС об аресте президента РФ. Ранее Армения утвердила римский статут Международного уголовного суда (МУС), передает РАПСИ. Во время обсуждения ратификации оппозиционные партии «Армения» и «Честь имею» не стали участвовать в дискуссиях и вышли из зала заседания. Они уверены, что подобное решение плохо скажется на отношениях с РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение Армении об утверждении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является некорректным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, РФ не согласна с заявлениями премьера Армении Никола Пашиняна в том, что у ОДКБ было недостаточно инструментов для обеспечения безопасности страны. «Мы сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту является некорректным. Мы по-прежнему считаем, что это некорректное решение», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, Пашинян не прав в заявлениях о том, что вступление Армении в МУС было принято из-за недостаточности инструментов ОДКБ для обеспечения безопасности страны. Песков отметил, что президенту РФ Владимиру Путину никогда не хотелось отказываться от посещения Армении. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что МУС является непризнанной структурой для России. По словам Пескова, в РФ считают незаконным и ничтожным решение МУС об аресте президента РФ. Ранее Армения утвердила римский статут Международного уголовного суда (МУС), передает РАПСИ. Во время обсуждения ратификации оппозиционные партии «Армения» и «Честь имею» не стали участвовать в дискуссиях и вышли из зала заседания. Они уверены, что подобное решение плохо скажется на отношениях с РФ.