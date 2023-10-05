Восьмилетний школьник во Владивостоке пытался сжечь военкомат 06 октября 2023 в 08:09 Размер текста - 17 + Восьмилетний школьник устроил поджог на территории военкомата Фото: Сергей Русанов © URA.RU Во Владивостоке восьмилетний школьник поджог гараж на территории военкомата. Об этом сообщает Shot. «Восьмилетний мальчик пришел к военному комиссариату на улице Черемуховой и поджег гараж, расположенный на его территории», — передают авторы telegram-канала. Полиция задержала малолетнего нарушителя на месте происшествия. В результате поджога был поврежден гараж, никто не пострадал. Как подчеркнул сам мальчик, он хотел просто «похулиганить». На мать ребенка завели административное дело за неисполнение родительских обязанностей, уточняют авторы канала. Только за сентябрь были задержаны несколько россиян за попытку поджога на территории военкомата. Например, соответствующие случаи были выявлены в Екатеринбурге и Перми. Во Владивостоке восьмилетний школьник поджог гараж на территории военкомата. Об этом сообщает Shot. «Восьмилетний мальчик пришел к военному комиссариату на улице Черемуховой и поджег гараж, расположенный на его территории», — передают авторы telegram-канала. Полиция задержала малолетнего нарушителя на месте происшествия. В результате поджога был поврежден гараж, никто не пострадал. Как подчеркнул сам мальчик, он хотел просто «похулиганить». На мать ребенка завели административное дело за неисполнение родительских обязанностей, уточняют авторы канала. Только за сентябрь были задержаны несколько россиян за попытку поджога на территории военкомата. Например, соответствующие случаи были выявлены в Екатеринбурге и Перми. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям