Медведев заявил о связи Зеленского с ИГИЛ*

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Исламское государство стабильно получает средства от Зеленского, заявил Дмитрий Медведев Фото:

ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) является партнером украинского режима, в частности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Исламское государство выполняет задания киевского режима.

«ИГИЛ — традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что исламское государство стабильно получает средства от президента Украины Владимира Зеленского, а также оружие, которое НАТО предоставило Киеву. По словам Медведева, участники ИГИЛ имеют счета в украинских банках и скупают недвижимость в стране.

Ранее Зеленский заявил, что российская военная спецоперация на Украине якобы похожа на нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. По его словам, «единственная разница» между Россией и ХАМАС в том, что в первом случае речь идет о стране, а во втором — о группировке.

*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация

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ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) является партнером украинского режима, в частности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Исламское государство выполняет задания киевского режима. «ИГИЛ — традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что исламское государство стабильно получает средства от президента Украины Владимира Зеленского, а также оружие, которое НАТО предоставило Киеву. По словам Медведева, участники ИГИЛ имеют счета в украинских банках и скупают недвижимость в стране. Ранее Зеленский заявил, что российская военная спецоперация на Украине якобы похожа на нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. По его словам, «единственная разница» между Россией и ХАМАС в том, что в первом случае речь идет о стране, а во втором — о группировке. *ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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