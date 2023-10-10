Медведев заявил о связи Зеленского с ИГИЛ*

10 октября 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Исламское государство стабильно получает средства от Зеленского, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) является партнером украинского режима, в частности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Исламское государство выполняет задания киевского режима. «ИГИЛ — традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что исламское государство стабильно получает средства от президента Украины Владимира Зеленского, а также оружие, которое НАТО предоставило Киеву. По словам Медведева, участники ИГИЛ имеют счета в украинских банках и скупают недвижимость в стране. Ранее Зеленский заявил, что российская военная спецоперация на Украине якобы похожа на нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. По его словам, «единственная разница» между Россией и ХАМАС в том, что в первом случае речь идет о стране, а во втором — о группировке. *ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация

ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) является партнером украинского режима, в частности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Исламское государство выполняет задания киевского режима. «ИГИЛ — традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что исламское государство стабильно получает средства от президента Украины Владимира Зеленского, а также оружие, которое НАТО предоставило Киеву. По словам Медведева, участники ИГИЛ имеют счета в украинских банках и скупают недвижимость в стране. Ранее Зеленский заявил, что российская военная спецоперация на Украине якобы похожа на нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. По его словам, «единственная разница» между Россией и ХАМАС в том, что в первом случае речь идет о стране, а во втором — о группировке. *ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация