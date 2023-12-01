В Госдуме предложили по-новому рассчитывать налоговый вычет за детей

Депутат ГД предложила изменить систему расчета налогового вычета за детей

01 декабря 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Депутат Лентратова предложила рассчитывать налоговый вычет за детей исходя из регионального прожиточного минимума Фото: Георгий Бергал © URA.RU Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с предложением рассчитывать налоговый вычет за детей относительно величины регионального прожиточного минимума. Соответствующую информацию RT предоставили из копии письма на имя Председателя Правительства Михаила Мишустина. «Установление фиксированной суммы налогового вычета фактически не учитывает реальную полезность указанного налогового вычета для семьи в тот или иной социально-экономической период», — заметила Лантратова, передает RT. «Просим рассмотреть возможность реализации предложения об изменении механизма расчета налогового вычета для семей с детьми, исходя из размера прожиточного минимума», — указала она. Сейчас в целях поддержки семей с детьми предусмотрен налоговый вычет, размер которого составляет 1400 рублей на первого и второго ребенка, 3000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка. Вычет предоставляется ежемесячно, пока доход родителя, исчисленный с начала года, не превысит 350 тысяч рублей. Рассчитывать сумму налогового вычета на детей, опираясь на величину регионального прожиточного минимума, получается более логично. Такие показатели будут более гибкими, потому что регулярно пересматриваются в зависимости от текущего социально-экономического положения, в котором находится население страны.



Ранее URA.RU сообщало, как получить налоговый вычет за лечение зубов. Вернуть налог может любой россиянин выплачивающий НДФЛ по ставке 13%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с предложением рассчитывать налоговый вычет за детей относительно величины регионального прожиточного минимума. Соответствующую информацию RT предоставили из копии письма на имя Председателя Правительства Михаила Мишустина. «Установление фиксированной суммы налогового вычета фактически не учитывает реальную полезность указанного налогового вычета для семьи в тот или иной социально-экономической период», — заметила Лантратова, передает RT. «Просим рассмотреть возможность реализации предложения об изменении механизма расчета налогового вычета для семей с детьми, исходя из размера прожиточного минимума», — указала она. Сейчас в целях поддержки семей с детьми предусмотрен налоговый вычет, размер которого составляет 1400 рублей на первого и второго ребенка, 3000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка. Вычет предоставляется ежемесячно, пока доход родителя, исчисленный с начала года, не превысит 350 тысяч рублей. Рассчитывать сумму налогового вычета на детей, опираясь на величину регионального прожиточного минимума, получается более логично. Такие показатели будут более гибкими, потому что регулярно пересматриваются в зависимости от текущего социально-экономического положения, в котором находится население страны. Ранее URA.RU сообщало, как получить налоговый вычет за лечение зубов. Вернуть налог может любой россиянин выплачивающий НДФЛ по ставке 13%.