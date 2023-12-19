Армия и оружие Шойгу сообщил о необходимости наращивания численности солдат в ВС РФ 19 декабря 2023 в 16:14 Размер текста - 17 + Российская армия нуждается в увеличении численности военнослужащих, заявил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российское военное руководство планирует увеличить численность военнослужащих ВС РФ до 1,5 миллиона человек. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства. «С декабря началось наращивание численности ВС РФ до одного миллиона 320 тысяч человек. Планируется достигнуть планки в 1,5 миллиона человек», — заявил Шойгу. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что планы по комплектованию армии и флота на 2023 год уже выполнены в полном объеме, и численность военнослужащих составляет один миллион 150 тысяч человек. Российское военное руководство планирует увеличить численность военнослужащих ВС РФ до 1,5 миллиона человек. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства. «С декабря началось наращивание численности ВС РФ до одного миллиона 320 тысяч человек. Планируется достигнуть планки в 1,5 миллиона человек», — заявил Шойгу. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что планы по комплектованию армии и флота на 2023 год уже выполнены в полном объеме, и численность военнослужащих составляет один миллион 150 тысяч человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям