Стала известна трогательная история пленного бойца ВСУ, погибшего на борту Ил-76

Боец ВСУ, погибший при крушении ИЛ-76, попал в список на обмен с четвертого раза

26 января 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

ИЛ-76 с украинскими пленными был сбит 24 января Фото: СК РФ / РИА Новости новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Военнопленный боец ВСУ Андрей Радушинский, погибший при крушении ИЛ-76 в Белгородской области, смог попасть в список обмена пленными только с четвертой попытки. Он также заявил, что российские военные хорошо с ним обращались. Перед крушением военный общался со своей матерью, жалуясь, что власти Украины вычеркивают его из списка обмена. «Мама, меня подают на обмен, а украинская сторона меня вычеркивает постоянно», — заявил Андрей Радушинский в разговоре, передает РИА Новости. Мать солдата ответила, что знает об этом, ведь его уже три раза подавали на обмен. При этом изначально украинские власти вовсе сообщили женщине о смерти сына. Также Рудушинский сообщил, что российские бойцы хорошо обращались с ним и другими пленными. «Жив, здоров, видишь — не похудал», — говорил он маме. О крушении самолета ИЛ-76 в Белгородской области стало известно 24 января. После авиакатастрофы украинские СМИ сразу же начали писать о причастности Киева к инциденту. Однако после того, как выяснилось, что самолет перевозил пленных бойцов ВСУ для обмена, информацию об этом сразу же начали удалять. Позже СК России начал расследование, в ходе которого стало известно, что авиасудно было сбито зенитной ракетой.

Военнопленный боец ВСУ Андрей Радушинский, погибший при крушении ИЛ-76 в Белгородской области, смог попасть в список обмена пленными только с четвертой попытки. Он также заявил, что российские военные хорошо с ним обращались. Перед крушением военный общался со своей матерью, жалуясь, что власти Украины вычеркивают его из списка обмена. «Мама, меня подают на обмен, а украинская сторона меня вычеркивает постоянно», — заявил Андрей Радушинский в разговоре, передает РИА Новости. Мать солдата ответила, что знает об этом, ведь его уже три раза подавали на обмен. При этом изначально украинские власти вовсе сообщили женщине о смерти сына. Также Рудушинский сообщил, что российские бойцы хорошо обращались с ним и другими пленными. «Жив, здоров, видишь — не похудал», — говорил он маме. О крушении самолета ИЛ-76 в Белгородской области стало известно 24 января. После авиакатастрофы украинские СМИ сразу же начали писать о причастности Киева к инциденту. Однако после того, как выяснилось, что самолет перевозил пленных бойцов ВСУ для обмена, информацию об этом сразу же начали удалять. Позже СК России начал расследование, в ходе которого стало известно, что авиасудно было сбито зенитной ракетой.