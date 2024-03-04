Зеленский потребовал от Буданова «больших результатов» в уничтожении объектов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы ГУР Кирилла Буданова «больших результатов». Речь идет про атаки на военные объекты России.
«Доклад ГУР — Буданова. Наши специальные действия. Нам нужен ясный результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики. Больший результат», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
Однако ГУР атакует не только военные цели, но и гражданские. Так, 4 марта был поврежден железнодорожный мост в Самарской области. В украинской разведке намекнули на причастность ВСУ к этому.
Также Буданов заявил, что атаки по Крымскому мосту усилятся. По его словам, этом связано с новым планом контрнаступления. Однако переправа уже давно не используется в военных целях, отмечал российский лидер Владимир Путин, а сам мост надежно защищен.
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