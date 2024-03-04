Зеленский потребовал от Буданова «больших результатов» в уничтожении объектов РФ

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Владимир Зеленский требует, что операции ГУР стали лучше Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы ГУР Кирилла Буданова «больших результатов». Речь идет про атаки на военные объекты России.

«Доклад ГУР — Буданова. Наши специальные действия. Нам нужен ясный результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики. Больший результат», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

Однако ГУР атакует не только военные цели, но и гражданские. Так, 4 марта был поврежден железнодорожный мост в Самарской области. В украинской разведке намекнули на причастность ВСУ к этому.

Также Буданов заявил, что атаки по Крымскому мосту усилятся. По его словам, этом связано с новым планом контрнаступления. Однако переправа уже давно не используется в военных целях, отмечал российский лидер Владимир Путин, а сам мост надежно защищен.

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы ГУР Кирилла Буданова «больших результатов». Речь идет про атаки на военные объекты России. «Доклад ГУР — Буданова. Наши специальные действия. Нам нужен ясный результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики. Больший результат», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Однако ГУР атакует не только военные цели, но и гражданские. Так, 4 марта был поврежден железнодорожный мост в Самарской области. В украинской разведке намекнули на причастность ВСУ к этому. Также Буданов заявил, что атаки по Крымскому мосту усилятся. По его словам, этом связано с новым планом контрнаступления. Однако переправа уже давно не используется в военных целях, отмечал российский лидер Владимир Путин, а сам мост надежно защищен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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