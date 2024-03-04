Зеленский потребовал от Буданова «больших результатов» в уничтожении объектов РФ

04 марта 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский требует, что операции ГУР стали лучше Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы ГУР Кирилла Буданова «больших результатов». Речь идет про атаки на военные объекты России. «Доклад ГУР — Буданова. Наши специальные действия. Нам нужен ясный результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики. Больший результат», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Однако ГУР атакует не только военные цели, но и гражданские. Так, 4 марта был поврежден железнодорожный мост в Самарской области. В украинской разведке намекнули на причастность ВСУ к этому. Также Буданов заявил, что атаки по Крымскому мосту усилятся. По его словам, этом связано с новым планом контрнаступления. Однако переправа уже давно не используется в военных целях, отмечал российский лидер Владимир Путин, а сам мост надежно защищен.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы ГУР Кирилла Буданова «больших результатов». Речь идет про атаки на военные объекты России. «Доклад ГУР — Буданова. Наши специальные действия. Нам нужен ясный результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики. Больший результат», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Однако ГУР атакует не только военные цели, но и гражданские. Так, 4 марта был поврежден железнодорожный мост в Самарской области. В украинской разведке намекнули на причастность ВСУ к этому. Также Буданов заявил, что атаки по Крымскому мосту усилятся. По его словам, этом связано с новым планом контрнаступления. Однако переправа уже давно не используется в военных целях, отмечал российский лидер Владимир Путин, а сам мост надежно защищен.