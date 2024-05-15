Алексея Смирнова назначили врио губернатора Курской области

Экс-заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов временно назначен исполняющим обязанности главы региона. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.
«Назначить Смирнова Алексея Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области», — говорится в тексте указа. Отмечается, что данное решение принято до того момента, пока в должность не вступит личность, избранная губернатором данного субъекта. Согласно вышеупомянутому указу, он вступает в силу немедленно с момента его подписания.
Ранее этот пост занимал Роман Старовойт. Последним решением Владимира Путина экс-губернатор Курской области назначен на пост министра транспорта.
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