Алексея Смирнова назначили врио губернатора Курской области

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Алексей Смирнов станет врио губернатора Курской области
Алексей Смирнов станет врио губернатора Курской области Фото:

Экс-заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов временно назначен исполняющим обязанности главы региона. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

«Назначить Смирнова Алексея Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области», — говорится в тексте указа. Отмечается, что данное решение принято до того момента, пока в должность не вступит личность, избранная губернатором данного субъекта. Согласно вышеупомянутому указу, он вступает в силу немедленно с момента его подписания.

Ранее этот пост занимал Роман Старовойт. Последним решением Владимира Путина экс-губернатор Курской области назначен на пост министра транспорта.

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Экс-заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов временно назначен исполняющим обязанности главы региона. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. «Назначить Смирнова Алексея Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области», — говорится в тексте указа. Отмечается, что данное решение принято до того момента, пока в должность не вступит личность, избранная губернатором данного субъекта. Согласно вышеупомянутому указу, он вступает в силу немедленно с момента его подписания. Ранее этот пост занимал Роман Старовойт. Последним решением Владимира Путина экс-губернатор Курской области назначен на пост министра транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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