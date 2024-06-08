Врач-диетолог рассказала, с какими болезнями поможет справиться клетчатка

Диетолог Залетова советует употреблять клетчатку при риске сахарного диабета

08 июня 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Диетолог Татьяна Залетова считает, что клетчатка способствует профилактике хронических заболеваний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Употребление клетчатки в необходимых количествах способствует профилактике таких болезней, как гипертония, сахарный диабет, ожирение, неалкогольная жировая болезнь печени, считает врач-диетолог Татьяна Залетова. По словам специалиста, для этого человеку нужно добавлять в свой рацион продукты, содержащие пищевые волокна. «Употребление пищевых волокон в достаточном количестве может способствовать профилактике <…> онкологических и ортопедических заболеваний», — заявила Залетова в эфире радио Sputnik . При этом она отметила, что клетчатка способствует предупреждению некоторых диагнозов, таких как сахарный диабет, ожирение и неалкогольная жировая болезнь печени. По словам врача, оптимальное количество употребления клетчатки в сутки составляет 30 граммов. Для достижения этого уровня Залетова советует съедать не менее 500 граммов фруктов и овощей ежедневно. Внося изменения в свой рацион диетолог рекомендует соблюдать баланс. Например, зерновые и бобовые хуже переносятся пищеварительной системой человека, поэтому стоит уделить внимание именно овощам, ягодам, фруктам и листовой зелени. Последняя является лидером по количеству клетчатки в своем составе, поэтому ее потребление можно увеличивать без тяжелых последствий для организма. Также специалист рекомендует отслеживать уровень потребляемой жидкости из-за свойства пищевых волокон разбухать в желудке. Во избежание задержек стула, особенно людям с предрасположенностью, необходимо пить достаточное количество воды. Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова назвала болезни, при которых лучше исключить употребление сырых овощей. По ее словам, людям с гастритом и язвой желудка эти продукты противопоказаны. Диетолог Нурия Дианова посоветовала во время жары употреблять больше продуктов, содержащих клетчатку. При этом, подчеркивает врач, не стоит забывать и о растительном белке, чтобы предупредить чувство голода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Употребление клетчатки в необходимых количествах способствует профилактике таких болезней, как гипертония, сахарный диабет, ожирение, неалкогольная жировая болезнь печени, считает врач-диетолог Татьяна Залетова. По словам специалиста, для этого человеку нужно добавлять в свой рацион продукты, содержащие пищевые волокна. «Употребление пищевых волокон в достаточном количестве может способствовать профилактике <…> онкологических и ортопедических заболеваний», — заявила Залетова в эфире радио Sputnik. При этом она отметила, что клетчатка способствует предупреждению некоторых диагнозов, таких как сахарный диабет, ожирение и неалкогольная жировая болезнь печени. По словам врача, оптимальное количество употребления клетчатки в сутки составляет 30 граммов. Для достижения этого уровня Залетова советует съедать не менее 500 граммов фруктов и овощей ежедневно. Внося изменения в свой рацион диетолог рекомендует соблюдать баланс. Например, зерновые и бобовые хуже переносятся пищеварительной системой человека, поэтому стоит уделить внимание именно овощам, ягодам, фруктам и листовой зелени. Последняя является лидером по количеству клетчатки в своем составе, поэтому ее потребление можно увеличивать без тяжелых последствий для организма. Также специалист рекомендует отслеживать уровень потребляемой жидкости из-за свойства пищевых волокон разбухать в желудке. Во избежание задержек стула, особенно людям с предрасположенностью, необходимо пить достаточное количество воды. Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова назвала болезни, при которых лучше исключить употребление сырых овощей. По ее словам, людям с гастритом и язвой желудка эти продукты противопоказаны. Диетолог Нурия Дианова посоветовала во время жары употреблять больше продуктов, содержащих клетчатку. При этом, подчеркивает врач, не стоит забывать и о растительном белке, чтобы предупредить чувство голода.