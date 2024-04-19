Гастроэнтеролог объяснила, кому ни в коем случае нельзя есть сырые овощи

Врач Мельникова: сырые овощи нельзя есть при гастрите и язве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, овощи, продукты, помидоры, огурцы, магазин, еда
Сырые овощи могут нарушить сокращения в желчном пузыре, заявила Евгения Мельникова Фото:

Несмотря на то, что в овощах содержится много клетчатки, есть их в сыром виде рекомендуется далеко не всем. Так, людям с гастритом или язвой желудка сырые овощи противопоказаны. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

По словам, специалиста, людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), хроническим гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки не стоить употреблять сырые овощи. «Ввиду повышенного выделения агрессивной для слизистой соляной кислоты и высокого давления в желудке, расслабления нижнего пищеводного сфинктера, их употребление может привести к долгой, мучительной изжоге», — рассказала Евгения Мельникова «Газете.Ru».

Также, по ее словам, овощи в сыром виде могут привести к нарушению сокращений желудочного пузыря, из-за чего желчь становится гуще, и образуются камни. Поэтому рекомендуется употребление термически обработанных овощей для предотвращения негативных последствий, заключила Мельникова.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU заявлял, что употребление овощей и фруктов, не прошедших термообработку, может привести к ожирению. Причиной тому является плохая усвояемость таких продуктов большинством людей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несмотря на то, что в овощах содержится много клетчатки, есть их в сыром виде рекомендуется далеко не всем. Так, людям с гастритом или язвой желудка сырые овощи противопоказаны. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова. По словам, специалиста, людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), хроническим гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки не стоить употреблять сырые овощи. «Ввиду повышенного выделения агрессивной для слизистой соляной кислоты и высокого давления в желудке, расслабления нижнего пищеводного сфинктера, их употребление может привести к долгой, мучительной изжоге», — рассказала Евгения Мельникова «Газете.Ru». Также, по ее словам, овощи в сыром виде могут привести к нарушению сокращений желудочного пузыря, из-за чего желчь становится гуще, и образуются камни. Поэтому рекомендуется употребление термически обработанных овощей для предотвращения негативных последствий, заключила Мельникова. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU заявлял, что употребление овощей и фруктов, не прошедших термообработку, может привести к ожирению. Причиной тому является плохая усвояемость таких продуктов большинством людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...